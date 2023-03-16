Bild: Программу Совета Европы по противодействию отмыванию денег возглавляет сын генерала российской разведки 16.03.2023, 21:09

Игорь и Владимир Небываевы

Отец и сын Небываевы до сих пор зарегистрированы в одной квартире в Москве.

Отец 39-летнего россиянина Игоря Небываева, который работает исполнительным директором программы Совета Европы по борьбе с отмыванием денег Moneyval, вероятно, является генералом Службы внешней разведки России.

Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на источники.

Имя Небываева указано на официальном сайте Moneyval, но о его родственных связях до сих пор публично не сообщалось. По данным Bild, 68-летний Владимир Небываев служит в Москве и является генералом СВР.

Считается, что Служба внешней разведки ответственна, среди прочего, за отравление Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании в 2018 году. После тех событий Украина выслала нескольких российских дипломатов под прикрытием, в том числе и Небываева.

Кроме того, отец и сын Небываевы до сих пор зарегистрированы в одной квартире в Москве. Игорь Небываев не ответил на запрос Bild о комментарии.

Об Игоре Небываеве известно, что он — выпускник Московского университета имени Ломоносова. Как пишет Bild, руководство программой Совета Европы дает ему «представление о мерах, принимаемых странами-членами против отмывания денег — однако российское отмывание денег повсеместно присутствует в Европе».

Как известно, в марте 2022 года Совет Европы изгнал Россию из своего состава в ответ на широкомасштабную агрессию РФ против Украины. В то же время из 120 россиян, которые работали в СЕ, около 90 по состоянию на сейчас сохранили свои рабочие места — прежде всего те, у кого двойное гражданство.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».