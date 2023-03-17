В Польше проходят массовые проверки в фирмах-грузоперевозчиках, основанных белорусами 5 17.03.2023, 8:11

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Ищут нелегальные практики в их деятельности.

В Польше 16 марта начались проверки более чем в 60 фирмах-перевозчиках, которые, по предварительной информации, работают на основе белорусского и российского капитала. Проверки проводят Дорожно-транспортная инспекция, Национальная налоговая служба, Пограничная охрана, Национальная инспекция труда и строительный надзор.

Проверки охватили транспортные предприятия в Белостоке, Познани, Вроцлаве, Ченстохове, Бяла-Подляске. Контролирующие органы ищут нелегальные практики в деятельности фирм.

В частности, проверяется, соответствуют ли базы фирм-перевозчиков нормативам. Например, фирма должна иметь места для стоянки своих грузовиков, вмещающие как минимум треть автопарка. Однако уже на этапе выбора фирм для проверки через реестры госслужбы обнаружили, что по некоторым адресам могут располагаться больше десятка фирм-перевозчиков.

Проверяют и все другие аспекты работы, в частности, наличие всех необходимых для работы документов, в том числе оформление водителей, финансовую документацию. Также проверяют соблюдение водителями норм рабочего времени, лицензии водителей и перевозчиков, документы на автомобильный парк предприятий.

«В случае грубых нарушений Генеральная инспекция автомобильного транспорта имеет право приостановить или отозвать разрешение на осуществление деятельности оператора автомобильного транспорта, и я уверяю вас, что в случае недобросовестных предпринимателей мы им воспользуемся», — заявил глава Дорожно-транспортной инспекции Алвин Гаядхур.

Другие службы проверяют легальность пребывания водителей-иностранцев в Польше, законность их трудоустройства и правильность оформления, а также вопросы выплаты налогов предприятиями. Некоторые из фирм при выборе для проверки были определены как те, где, вероятно, есть налоговые нарушения.

В свою очередь стройнадзор проверяет, законно ли были возведены объекты на территориях фирм и соответствуют ли они документам.

На данный момент контролирующие органы продолжают изучать полученные документы. В Дорожно-транспортной инспекции обещают дальнейшие проверки в других фирмах.

Также продолжается контроль непосредственно на дорогах, в том числе инспекторы останавливают для проверки грузовики с иностранной регистрацией. Сообщается, что в прошлом году около 47% проверок на дорогах пришлось на иностранные грузовики, при этом 53% нарушений и 52% наложенных штрафов относились к иностранным фирмам.

Как сообщал сайт Charter97.org, польские спецслужбы задержали 9 человек, которых подозревают в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Среди них есть и три гражданина Беларуси.

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