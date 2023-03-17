В Украине впервые уничтожили новейшую версию российского танка Т-62 6 17.03.2023, 8:22

7,228

иллюстративное фото

Модель была выпущена в 2022 году.

Украинские военнослужащие продолжают утилизировать технику российских оккупантов. Так, в Украине впервые уничтожили российский танк Т-62 образца 2022 года.

Об уничтожении танка сообщает нидерландский OSINT-проект Oryx. При этом, где именно это произошло, пока неизвестно.

Танки Т-62 были поставлены на вооружение еще 60 около лет назад. В 2022 году россияне впервые заявили о планах модернизировать эту модель танка. Тогда заявлялось о планах провести модернизацию 800 единиц Т-62 в течение трех лет.

Модернизированный Т-62, как сообщали эксперты, уже был замечен на фронте. Эта информация появилась в конце февраля. Известно, что его «особенностью» стал тепловизионный прицел, в который был встроен дальномер.

С начала вторжения России в Украину российская армия лишилась тысяч единиц военной техники. В частности, украинские военные уничтожили по меньшей мере 3504 танка, 6810 бронированных машин, 305 самолетов и 289 вертолетов российских оккупантов.

Представитель Центра исследований трофейного вооружения и военной техники Генштаба Андрей Рудик заявил, что враг потерял как минимум 15 танков Т-90 «Прорыв». Отмечается, что сейчас РФ почти не применяет их в бою.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».