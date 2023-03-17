«За Да Винчи!»: ВСУ разбили войска РФ на трех позициях под Авдеевкой
- 17.03.2023, 9:03
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Успешная атака была проведена в символический день.
Военные 59-й мотопехотной бригады ВСУ успешно атаковали группировки армии РФ под Авдеевкой на трех позициях.
Операция была спланированной – войска РФ разбили на 9-й день гибели Героя Украины Дмитрия Коцюбайло с позывным «Да Винчи».
Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Бутусов.
«Конечно, все это было хорошо спланировано, как положено, заранее, это не были эмоциональные действия», – подчеркнул он.
Во время атаки украинским защитникам удалось взять в плен четверых россиян.
Это Сергей Обдовский из города Тверь, Яков Даиров, Юрий Китов и Самрат Ертлеус из Оренбургской области.
Со слов военкора, ранее костяк 110-й бригады составляли жители ОРДО, а граждане РФ там были только в командном составе и военными специалистами.
Однако сейчас ситуация изменилась: бригада почти полностью укомплектована россиянами, в том числе должностями солдат.
Это указывает на то, что на оккупированных территориях Донбасса захватчикам больше некого мобилизовать и отправлять на фронт.