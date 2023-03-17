Генерал СБУ: Кремль готовит масштабную провокацию на границе Беларуси и Украины 6 17.03.2023, 10:37

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Виктор Ягун

Фото: kmu.gov.ua

Объектом может стать дом одного из лукашистов.

Россия готовится к провокации на границе Украины и Беларуси. Кремль преследует определенную цель.

Об этом в интервью ТСН рассказал генерал-майор запаса Службы безопасности Украины, бывший замглавы СБУ Виктор Ягун.

«Кремль преследует очень простую цель: они хотят спровоцировать Беларусь на непосредственное участие в военных действиях. То есть, чтобы раскрыть еще одну горячую точку на наших границах. Это очень важно для них, потому что они не могут ничего сделать с линией фронта, она не подвергается их усилиям. Они думают, что если откроют второй-третий фронт в Беларуси, Приднестровье, это им поможет. Насколько готова Беларусь к этому, неизвестно. Риторика может быть любая, но готовы ли белорусы напрямую умирать за Путина или Лукашенко?» – говорит Виктор Ягун.

Также он добавил, что сейчас россияне могут создать какое-то «кровавое месиво» — сжечь дом какого-нибудь чиновника, захватить школу.

«Одностроев у них хватает. Они уже продемонстрировали, что несколько раз пытались в нашей форме провести какие-то провокации на линии фронта. Им это не удавалось. Возможно, попробуют где-нибудь подальше в глубине. В России это не удалось. Возможно, они думают, что в Беларуси им удастся совершить какую-то провокацию со смертями, кровью, каким-то экшеном. Если будет реализация в прямом эфире, это однозначно провокация. Потому что подобные вещи не происходят под камерой пропагандистов. Все, что могла сделать Украина, это обнародовать информацию, таким образом, сорвав планы врага. Я думаю, что они не оставили эти планы. Может быть, они их модернизируют. Но то, что провокация должна состояться в ближайшие недели, это однозначно», — отметил бывший замглавы СБУ.

Как сообщал сайт Charter97.org, украинской разведке стало известно, что российские оккупанты хотят устроить провокацию на границе с Украиной. Вовлеченным в это будет и российский пропагандист Владимир Соловьев.

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