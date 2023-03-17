Россия оправила на поиски сбитого дрона США судно, которому больше 100 лет 17.03.2023, 11:08

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«Коммуну» спустили на воду еще до Первой мировой войны.

России, вероятно, удалось достать со дна Черного моря часть обломков американского беспилотника MQ-9 Reaper, разбившегося после опасного перехвата российским истребителем Су-27. Однако это ничего России не даст. США стерли секретную информацию с дрона после его столкновения с истребителями РФ.

Тем временем, стало известно, что Россия поднимает обломки американского БПЛА Reaper со дна Черного моря спасательным судном «Коммуна» 1913 года выпуска.

На это обратил внимание украинский журналист Денис Казанский, опубликовав кадры с дореволюционным кораблем у себя в Тelegram.

Сначала это судно называлось «Волхов». После революции его переименовали большевики. Предназначен корабль для подъема затонувших подводных лодок.

«Так что гаубицы 1950-х - еще не предел. Скоро потянут на фронт и то, что от царя-батюшки осталось»,- отметил Казанский.

Ранее, в США показали, как российский Су-27 сбивал беспилотник ВВС США.

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