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В Варшаве сегодня открывается выставка белорусских художников

  • 17.03.2023, 11:05
В Варшаве сегодня открывается выставка белорусских художников

Начало - в 19.00.

В Варшаве 17 марта состоится открытие выставки картин репрессированных белорусских художников. Выставка, организованная арт-резиденцией «Дом творцаў», называется «Вітанкі з Беларусі».

«Это взгляд на жизнь и реакция на последние события в Беларуси, вернисаж произведений искусства, созданных в период с 2020 по 2023 год. Все художники были репрессированы, вынуждены покинуть страну, и большинство из них отбывали тюремные сроки», - говорят организаторы.

На выставке будут представлены работы различных стилей и жанров, видеоарт, картины на одежде, перформативные картины, инсталляции, тюремные рисунки.

Выставка откроется 17 марта в 19:00 по адресу Варшава, улица Foksal 11 (Muzeum Wolnej Białorusi).

Вход свободный. Также состоится аукционная продажа некоторых картин.

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