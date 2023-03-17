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Пашинян дал очередную пощечину Путину

  • 17.03.2023, 12:17
Пашинян дал очередную пощечину Путину
Никол Пашинян
Фото: news.am

Россия теряет влияние в странах ОДКБ.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 16 марта заявил, что Азербайджан готовится к масштабному вторжению в Нагорный Карабах. Армения будет обращаться за помощью в ООН, если Россия не сможет соблюдать режим прекращения огня.

Об этом пишут аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Таким образом, Россия теряет свое влияние в постсоветских странах из-за войны в Украине. Войска страны-агрессорки не справляются с поставленными перед ними задачами.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 16 марта обвинил Азербайджан в подготовке нового масштабного нападения и геноцида этнических армян в Нагорном Карабахе в неопределенном будущем. Политик заявил, что Армения должна обратиться в Совбез ООН, если Россия не сможет соблюдать режим прекращения огня.

«Россия, вероятно, потеряет военное влияние в других постсоветских государствах, поскольку Москва передислоцировала элементы постоянно размещенных российских войск из российских баз в Кыргызстане, оккупированной Грузии (Абхазия и Южная Осетия) и Таджикистане для борьбы в Украине», – отмечают в ISW.

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