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Под Угледаром ликвидировали фаната российского ЦСКА, обещавшего привезти «трофей» с войны

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  • 17.03.2023, 12:52
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Под Угледаром ликвидировали фаната российского ЦСКА, обещавшего привезти «трофей» с войны

Перед отправкой на фронт наемник «Крейзи» хвастался перед пропагандистами.

Наемник ЧВК «Эспаньола» и известный в московских футбольный кругах фанат ЦСКА Владимир Солодовников (позывной «Крейзи») был ликвидирован в бою под Угледаром. В ЧВК заявили, что это стало «большой утратой как для «Эспаньолы», так и для всего российского футбола», пишет obozrevatel.com.

«Он был высококлассным стрелком и наводчиком, хорошо разбирался во многих видах вооружений, включая тяжелые», - пишут российские Telegram-каналы.

Друг террориста во время одного из интервью российским пропагандистам похвастался, что привезет с войны в Россию детям-отличникам «ухо «азовца», которое отрежет Крейзи».

В память о ликвидированном российском убийце, петербургские ультрас на матче Кубка России между московским «Динамо» и питерским «Зенитом» вывесили плакат с его именем и фото.

Отметим, что в этом матче «Зенит» пропустил позорный гол уже на 12-й секунде. Встреча завершилась победой «Динамо» по пенальти.

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