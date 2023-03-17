Отряд вагнеровцев самоликвилировался под Бахмутом из собственного миномета
- 17.03.2023, 14:06
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Украинский дрон заснял уникальный момент на видео.
Компания минометчиков из ЧВК «Вагнер» собственноручно отправилась «на концерт к Кобзону» прямо с Донбасса. Российских оккупантов, беспорядочно обстреливающих Бахмут из-за бессилия на фронте, настигла «карма»: их ликвидировал собственный миномет.
Дрон ВСУ заснял четырех «вагнеровцев» в окрестностях города, которые спрятались среди домов и оттуда вели минометный огонь по позициям украинских защитников. В итоге там произошел мощный взрыв, уничтожив оккупантов.
Тelegram-канал «Украина 365» опубликовал видео самоликвидации оккупантов.v