закрыть
17 марта 2023, пятница, 14:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Отряд вагнеровцев самоликвилировался под Бахмутом из собственного миномета

  • 17.03.2023, 14:06
  • 2,072
Отряд вагнеровцев самоликвилировался под Бахмутом из собственного миномета

Украинский дрон заснял уникальный момент на видео.

Компания минометчиков из ЧВК «Вагнер» собственноручно отправилась «на концерт к Кобзону» прямо с Донбасса. Российских оккупантов, беспорядочно обстреливающих Бахмут из-за бессилия на фронте, настигла «карма»: их ликвидировал собственный миномет.

Дрон ВСУ заснял четырех «вагнеровцев» в окрестностях города, которые спрятались среди домов и оттуда вели минометный огонь по позициям украинских защитников. В итоге там произошел мощный взрыв, уничтожив оккупантов.

Тelegram-канал «Украина 365» опубликовал видео самоликвидации оккупантов.v

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Тот же Фридман, только в профиль
Тот же Фридман, только в профиль Ирина Халип
Нашу святую зямлю топчуць чобаты чужых салдат
Нашу святую зямлю топчуць чобаты чужых салдат Іосіф Сярэдзіч
Запад определился
Запад определился Андрей Пионтковский
Праздник лизоблюдства
Праздник лизоблюдства Леонид Невзлин