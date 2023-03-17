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Лукашисты угрожают ЕС новыми штурмами нелегалов на границе

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  • 17.03.2023, 14:22
  • 4,962
Лукашисты угрожают ЕС новыми штурмами нелегалов на границе

Госпогранкомитет анонсировал увеличение количества мигрантов.

Госпогранкомитет Беларуси анонсирует, что нелегальных мигрантов на границе со странами ЕС станет больше. Но причину видит лишь в улучшении погодных условий.

«Не исключено, что с наступлением тепла организаторы нелегальной миграции активизируются как в странах исхода, так и в странах назначения и транзита», — говорит официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский.

Миграционный кризис на границах Беларуси с Польшей и Литвой возник во второй половине 2021 года. Мигранты из стран Ближнего Востока и Африки прилетали в Беларусь, чтобы нелегально перейти в Евросоюз. Польские и литовские пограничники неоднократно свидетельствовали, что белорусские пограничники помогают мигрантам пересечь границу. Действия белорусских властей на Западе расценили как форму гибридной войны.

В результате Польша, а за ней Литва возвели барьер на границе с Беларусью. Аналогичную меру рассматривают власти Латвии.

Ранее сайт Charter97.org сообщал о возобновлении авиасообщения между Беларусью и Ираном. В то же время белорусское посольство в Стамбуле приступило к массовой выдаче виз.

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