Лукашисты угрожают ЕС новыми штурмами нелегалов на границе 3 17.03.2023, 14:22

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Госпогранкомитет анонсировал увеличение количества мигрантов.

Госпогранкомитет Беларуси анонсирует, что нелегальных мигрантов на границе со странами ЕС станет больше. Но причину видит лишь в улучшении погодных условий.

«Не исключено, что с наступлением тепла организаторы нелегальной миграции активизируются как в странах исхода, так и в странах назначения и транзита», — говорит официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский.

Миграционный кризис на границах Беларуси с Польшей и Литвой возник во второй половине 2021 года. Мигранты из стран Ближнего Востока и Африки прилетали в Беларусь, чтобы нелегально перейти в Евросоюз. Польские и литовские пограничники неоднократно свидетельствовали, что белорусские пограничники помогают мигрантам пересечь границу. Действия белорусских властей на Западе расценили как форму гибридной войны.

В результате Польша, а за ней Литва возвели барьер на границе с Беларусью. Аналогичную меру рассматривают власти Латвии.

Ранее сайт Charter97.org сообщал о возобновлении авиасообщения между Беларусью и Ираном. В то же время белорусское посольство в Стамбуле приступило к массовой выдаче виз.

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