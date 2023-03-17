WSJ: США придумали ответ на сбитый россиянами беспилотник MQ-9 Reaper 5 17.03.2023, 14:21

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Это поможет Украине выиграть в войне.

Лучшим ответом США на сбитый россиянами беспилотник над Черным морем станет предоставление Украине ракет большой дальности.

По мнению журналистов Wall Street Journal, подобная агрессия со стороны РФ свидетельствует об намерении продолжать эскалацию конфликта.

Журналисты Wall Street Journal уверяют, что в администрации Белого дома все больше чиновников сходятся во мнении, что пора предоставить Киеву дальнобойное оружие.

Авторы статьи предлагают передать беспилогтник MQ-9 Reaper Украине, а также все необходимое оружие, которое можно и нужно использовать во время контрнаступления.

Генерал Марк Милли подчеркнул, что инцидент в Черном море свидетельствует о «непрофессионализме» российских пилотов, которые не умеют делать перехваты. Этот агрессивный эпизод подчеркивает «схему» поведения РФ.

Милли заявил, что беспилотник действовал в международном воздушном пространстве и не залетал на «территорию РФ».

Журналисты также не сомневаются, что за инцидентом стоит Кремль и лично Путин.

Сам инцидент произошел еще 14 марта, когда российский самолет «Су-27» пытаясь сбросить топливо на американский беспилотник, задел его пропеллер.

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