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США направили в Черное море новый стратегический дрон-разведчик

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  • 17.03.2023, 15:04
  • 2,618
США направили в Черное море новый стратегический дрон-разведчик
иллюстративное фото

Сейчас RQ-4 Global Hawk направляется сторону северо-восточного побережья Кавказа.

США направили новый разведывательный беспилотник в акваторию Черного моря. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

Речь идет о стратегическом разведывательном беспилотнике RQ-4 Global Hawk с позывным FORTE10. Он взлетел с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия в Средиземном море, несколько часов кружил в воздушном пространстве Румынии, а затем таки зашел в морскую акваторию.

Сейчас RQ-4 Global Hawk направляется сторону северо-восточного побережья Кавказа. За этим полетом наблюдают более 18 тысяч человек.

Напомним, 14 марта российские самолеты Су-27 сбили американский дрон MQ-9 Reaper, который вел разведку в международном воздушном пространстве над Черным морем.

Вчера Европейское командование США опубликовало видео из дрона, на котором зафиксирована атака российских Су-27.

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