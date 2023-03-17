США направили в Черное море новый стратегический дрон-разведчик 2 17.03.2023, 15:04

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иллюстративное фото

Сейчас RQ-4 Global Hawk направляется сторону северо-восточного побережья Кавказа.

США направили новый разведывательный беспилотник в акваторию Черного моря. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

Речь идет о стратегическом разведывательном беспилотнике RQ-4 Global Hawk с позывным FORTE10. Он взлетел с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия в Средиземном море, несколько часов кружил в воздушном пространстве Румынии, а затем таки зашел в морскую акваторию.

Сейчас RQ-4 Global Hawk направляется сторону северо-восточного побережья Кавказа. За этим полетом наблюдают более 18 тысяч человек.

Напомним, 14 марта российские самолеты Су-27 сбили американский дрон MQ-9 Reaper, который вел разведку в международном воздушном пространстве над Черным морем.

Вчера Европейское командование США опубликовало видео из дрона, на котором зафиксирована атака российских Су-27.

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