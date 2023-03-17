В Украине ликвидировали командира танкового полка РФ Букаткина
- 17.03.2023, 15:25
Высокопоставленный офицер оккупантов был убит во время одной из важнейших операций.
ВСУ ликвидировали командира танкового полка РФ Владимира Букаткина.
Как сообщает полковник ВСУ и блогер Анатолий Штефан (Штирлиц), высокопоставленный офицер оккупантов был убит во время одной из важнейших операций — штурма войсками РФ Мариуполя.
«Всплыл подснежник: успешно демобилизирован командир 68-го танкового полка подполковник (полковник?) Владимир Букаткин. 25.03.22 в г. Мариуполь», — написал Анатолий Штефан.