В Украине ликвидировали командира танкового полка РФ Букаткина 17.03.2023, 15:25

Высокопоставленный офицер оккупантов был убит во время одной из важнейших операций.

ВСУ ликвидировали командира танкового полка РФ Владимира Букаткина.

Как сообщает полковник ВСУ и блогер Анатолий Штефан (Штирлиц), высокопоставленный офицер оккупантов был убит во время одной из важнейших операций — штурма войсками РФ Мариуполя.

«Всплыл подснежник: успешно демобилизирован командир 68-го танкового полка подполковник (полковник?) Владимир Букаткин. 25.03.22 в г. Мариуполь», — написал Анатолий Штефан.

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