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В Крыму прогремел взрыв на базе бригады береговой обороны РФ

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  • 17.03.2023, 15:45
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В Крыму прогремел взрыв на базе бригады береговой обороны РФ

Военные 126-й бригады массово пишут рапорта об увольнении.

В селе Перевальное под Симферополем в пятницу, 17 марта, сообщили о взрыве. Там дислоцируется 126-я отдельная гвардейская бригада береговой обороны Черноморского флота РФ.

Об этом пишет Telegram-канал «Крымский ветер», ссылаясь на очевидцев. Также были опубликованы фото из оккупированного села.

«О взрыве в Перевальном сообщает наш подписчик. А дислоцируется там 126-я отдельная гвардейская бригада береговой обороны ЧФ. Очень интересно», – говорится в публикации.

Как известно, военные этого подразделения армии РФ участвуют в войне против Украины, в частности на Херсонском направлении. Так, СМИ неоднократно сообщали о гибели оккупантов из 126-й бригады ЧФ РФ.

В начале марте сообщалось, что военные 126-й бригады массово пишут рапорта об увольнении якобы «по соображениям совести».

Кроме того, по данным Генштаба ВСУ, оккупанты начали эвакуировать свои семьи из Перевального в Россию.

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