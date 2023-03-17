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Как вдохнуть новую жизнь в старый ПК или ноутбук

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  • 17.03.2023, 16:23
  • 3,396
Как вдохнуть новую жизнь в старый ПК или ноутбук

Несколько простых способов.

Компьютер стал незаменимым помощником в жизни многих людей. При помощи этого устройства оптимизируется множества процессов, которые раньше требовали много времени, ресурсов и усилий.

Но, как и любая другая программная техника, компьютер или ноутбук на Windows может тормозить и со временем работать медленней. И связано это не всегда с не решаемыми проблемами или поломками. «Униан» собрал подборку несложных способов, которые помогут вдохнуть новую жизнь в устаревающую систему.

Удалите ненужное из автозагрузки

Если после включения ПК система долго загружается и даже после появления рабочего стола продолжает что-то подгружать, вам стоит проверить список программ в автозагрузке. Они могут приводить к не оптимизированному расходу аппаратных возможностей вашего ПК.

Для того, чтобы найти список автозагрузки, откройте «Диспетчер задач» (Ctrl + Alt + Del), затем перейдите на вкладку «Автозагрузка». Теперь остается лишь выбрать ненужные программы и отключить их.

Почистите компьютер от мусора

Как правило, после установки пиратского софта есть большой риск получить в добавок скрытые рекламные утилиты, которые лишь засоряют систему. Невнимательность во время установки может привести к захламлению устройства и дальнейшего замедления его работы.

В связи с этим рекомендуется регулярно проверять компьютер на предмет нежелательных программ. Для этого перейдите в «Пуск» → «Параметры» → «Приложения», пройдитесь по списку программ и поудаляйте все ненужное.

Важно: удалять все подряд удалять тоже не стоит, ведь в списке программ отображаются и служебные компоненты Windows, которые отвечают за работу системы. Если у вас возникли сомнения, самый простой способ – уточнить у Google.

Освободите место на системном диске

Скорость работы операционной системы Windows напрямую зависит от количества свободного пространства на системном диске. Оно используется для создания временных файлов, сохранения системных данных и других важных процессов, которые влияют на скорость работы компьютера.

Для нормальной работы оптимальным количеством памяти на системном диске считается не менее 20% его номинального пространства. Если памяти на диске не хватает, можно удалить не нужные приложения или перенести данные на другой диск.

Для удобства можно настроить автоматическую очистку дисков. Для этого перейдите в «Пуск» → «Параметры» → «Система» → «Память» → «Настроить контроль памяти или запустить его». Тут выбираем пункты данных, которые нужно удалять и периодичность удаления.

Обновите драйверы

Драйвера – это важные утилиты, которые управляют работой комплектующих, из которых состоит компьютер. Они постоянно обновляются и совершенствуются, поэтому использование новых, современных версий драйверов позволит ускорить работу ПК и добиться максимальной производительности.

Разработчики поставляют специальные утилиты для проверки актуальных обновлений драйверов. Одним из лучших считается Snappy Driver Installer. Стоит только запустить эту программу и она автоматически найдет нужные драйвера и загрузит их на компьютер.

Проверьте, не перегревается ли компьютер

Перегрев комплектующих может вызывать сильное торможение и медленную работу компьютера. Чаще всего от этой проблемы страдают ноутбуки, куда легко может попасть пыль.

Зачастую, перегрев компьютера может приводить к произвольным закрытиям приложений и даже отключений ПК. Заметив признаки перегрева, попробуйте почистить компьютер от пыли, проверить исправность кулеров и заменить термопасту на процессоре. А лучше всего отнести его в тех.центр для профилактики.

Что еще можно сделать

Если станет совсем худо, можно поставить «операционку» Chrome OS Flex, которая предназначена для компьютеров с устаревшим железом. Причем ее можно установить как на Windows-ПК, так и Макбуки.

Заменить «слабое» звено. Когда ваше устройство начнет тормозить в следующий раз, запустите «Диспетчер задач» и посмотрите, какая часть ПК нагружена больше всего: процессор, ОЗУ, жесткий диск или видеокарта. Таким образом вместо апгрейда целиком, можно докупить один из комплектующих.

Переустановить Windows. Лайфхак на все времена. Так, если у вас одна из устаревших версий «винды», возможно, пора задуматься о переходе на Windows 10. Это может ускорить ваш компьютер.

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