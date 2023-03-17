Политолог: Есть три варианта развития «шпионского скандала» с белорусами в Польше 17.03.2023, 16:30

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Александр Фридман

Режим Лукашенко может приплести «Мачулищи».

В Польше задержали белорусов, которых подозревают в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Как это повлияет на отношения между официальным Минском и Варшавой? Об этом сайт Charter97.org поговорил с политическим обозревателем Александром Фридманом.

— Давайте начнем с того, что контекст общий. Это люди, которые работали, насколько понятно из официальной польской информации, на российские спецслужбы. Информация идет довольно-таки противоречивая, но больше в российском направлении.

Тем более, что это не единственный случай. Был еще один, о котором писали гораздо меньше. В Греции тоже задержали российскую шпионку. Это своего рода уже европейский тренд.

Что касается отношений, то белорусская пропаганда была брошена сразу же. Она сорвалась с цепи и действовала очень оперативно. Разыскали родственников и прочее. Отмечу, что акцент в освещении менялся. Говорю об этом потому, что многое из того, как будет действовать белорусская сторона становится понятным из пропаганды.

Сначала акцент был брошен на то, что это «невинные люди», которых просто «взяли в заложники». Плюс пошли традиционные идеи, что Польша «нагнетает истерию», а потом они сбавили обороты и переключились на то, что поляки якобы взяли «беглых». Назовем это так. Стали доказывать, что два человека из задержанных, а особенно девушка, чуть ли не принимали участие в акциях протеста в 2020-ом году.

На данным момент, когда мы с вами разговаривает, тенденции к эскалации с белорусской стороны нет. Польская сторона заявила о том, что их взяли. Событие состоялось, взята пауза. Сейчас будем смотреть, как дальше будут развиваться события.

— Какие есть варианты развития ситуации?

— Я себе наметил три. Первый, что всплеск произойдет без каких-то последствий. Второй — в перспективе, теоретически, конечно же, возможны подковерные игры вплоть до обмена. Ходят слухи о том, что Минск готов обменять Анджея Почобута и еще кого-то из Союза поляков Беларуси.

На сегодняшний момент обмен нельзя исключать. Возникает вопрос, кого на кого менять. С одной стороны, у белорусской стороны есть кого предложить, а для польской некого менять. В Польше же нет никаких интересующих Беларусь фигур. Вот сейчас три человека появились. Они граждане Беларуси, против них выдвинуты обвинения в шпионаже. Такой обмен можно было бы провести, если обе стороны захотят на это пойти. Есть кого на кого менять.

Третий вариант — на этой почве произойдет эскалация вплоть до закрытия границ. Все эти три варианта развития я бы пока не исключал. Тем не менее, на данный момент эскалацией не пахнет. Так уж сильно антипольские настроения в Минске в связи с произошедшим не раздувают.

— После раскрытия шпионской сети в Польше заявили об усилении мер безопасности. Что они могут в себя включать и можно ли ожидать увеличения присутствия блока НАТО в регионе?

— В Польше активно действуют люди, ориентированные, работающие на Россию. Меня это не удивляет даже в связи с той ролью, которую Польша играет в помощи Украине и поддержке белорусского демократического движения.

Безусловно, на территории Польши пытались, действуют и будут в дальнейшем засылаться российские, белорусские шпионы и агенты. Это абсолютно логично, скажем, нормальный процесс деятельности спецслужб. Польша отдает себе в этом отчет и предпринимает соответственные шаги.

Вопрос в том, ответит ли Минск «симметрично» и вдруг резко найдет какую-то польскую шпионскую сеть. Арестуют людей и дополнительно повесят работу на польские спецслужбы. Соответствующая подготовка уже сделана. В ситуации с «Мачулищами» Лукашенко сначала говорил про ЦРУ, а потом переключился на «польский след». В качестве симметрии они могут начать педалировать то, что задержанные в связи с «Мачулишами» люди не просто действовали по указке «беглых», а еще и польских спецслужб.

— Недавно Лукашенко восстановил авиасообщение с Ираном. Есть информация, что посольство Беларуси в Турции активно штампует визы. Может ли Лукашенко пойти на новые провокации на границе с западным соседом?

— Может, такой инструмент есть. Подобная дестабилизация была бы даже в интересах России. Естественно, что миграционный кризис позапрошлого года без России не обошелся. Хоть РФ это и не признает. В общем, пойти на это они могут, но просто преимущества не очевидные.

Давайте смоделируем ситуацию, что они действительно сейчас что-то подобное попробуют учинить. Польша сразу закроет границу, а полное закрытие границы не в интересах Лукашенко.

Кроме того, если в Беларусь снова станут массово свозить людей, чтобы перекинуть через границу, то это может накалить атмосферу еще больше, чем она уже накалена на данный момент. В новых условиях будет еще больше недовольства, чем было в 2021-ом году.

Кроме того, для Лукашенко чревато свозить мигрантов в прифронтовую страну. В случае подобных акций, направленных против Польши, Литвы и Латвии, он получит две вещи — дополнительные санкции, которые вводятся главным образам или за участие в войне, или за акции против ЕС, как было с миграционным кризисом, и закрытие границы. Преимуществ не получит никаких.

В 2021-ом году он фактически проиграл эту «миграционную войну». Лукашенко заставили отказаться от миграционного проекта, выкрутили руки и ввели санкции. На этом фронте он проиграл. Если еще раз попробует, то снова проиграет. Думаю, что для себя Лукашенко понял, что с миграционной картой у него ничего не получится.

Тем не менее, каждый день приходят новости о том, что 10 человек пытались где-то перекинуть через границу и тд. В таком объеме это и будет, а новые штурмы границ трудно себе представить.

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