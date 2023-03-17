Польша разместит HIMARS на границе с Россией 1 17.03.2023, 16:50

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Вооруженные силы Польши разместят американские ракетные системы залпового огня HIMARS на границе с Россией. В частности, РСЗО установят в дивизии, расположенной недалеко от границы с Калининградской областью страны-агрессора.

Такое заявление сделал министр обороны Польши Мариуш Блащак во время церемонии присяги новых военнослужащих, сообщает «Обозреватель» со ссылкой на польские СМИ.

«Еще в этом году на вооружение 16-й механизированной дивизии поступят американские HIMARS. Это дивизион, заказанный в 2019 году. Как вы знаете, Конгресс США одобрил наш заказ на очередные 500 пусковых установок (для зарядных модулей, - ред.) HIMARS», – сообщил министр.

Стоит отметить, что российские оккупанты очень боятся американских РСЗО, ведь они способны поражать вражеские цели на расстоянии до 500 км. Система несет шесть ракет для залпового огня или одну ракету MGM-140 ATACMS на пятитонном грузовике, можно вести стрельбу управляемыми и неуправляемыми ракетами.

HIMARS предназначена для поражения районов сосредоточения артиллерийских систем, средств ПВО и огневой поддержки, грузового транспорта, боевых машин и бронетранспортеров, а также оказания огневой поддержки своим подразделениям и средствам поддержки.

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