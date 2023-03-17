закрыть
17 марта 2023, пятница, 19:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Очереди на выезд из Беларуси увеличились на 41%

  • 17.03.2023, 18:27
  • 2,288
Очереди на выезд из Беларуси увеличились на 41%

Что происходит на границе с ЕС.

С начала недели скопление легкового транспорта на въезд в страны ЕС увеличилось на 41%, грузового — на 25%. Самая загруженная дорога в Евросоюз проходит через польский пункт пропуска Кукурыки (Козловичи). За сутки сопредельная сторона оформила всего 40% фур от нормы.

Такие данные приводит Госпогранкомитет Беларуси, пишет ThinkTanks.

Наибольшее количество легковых машин скопилось перед пунктом пропуска Тересполь (Брест). Сопредельная сторона за сутки оформила 39% авто от нормального уровня.

Ранее сообщалось, что через пункт пропуска Тересполь (Брест) в Польшу ежесуточно въезжает около 30 машин из 70 положенных.

Задержки в оформлении большегрузов также сохраняются в литовских пунктах пропуска Мядининкай (Каменный Лог), Лаворишкес (Котловка) и Райгардас (Привалка).

Как сообщал сайт Charter97.org, 10 февраля власти Польши закрыли погранпереход на границе с Беларусью «Бобровники» в «интересах государственной безопасности». Об этом решении было объявлено на следующий день после того, как белорусский суд приговорил журналиста Анджея Почобута к восьми годам тюрьмы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Тот же Фридман, только в профиль
Тот же Фридман, только в профиль Ирина Халип
Нашу святую зямлю топчуць чобаты чужых салдат
Нашу святую зямлю топчуць чобаты чужых салдат Іосіф Сярэдзіч
Запад определился
Запад определился Андрей Пионтковский
Праздник лизоблюдства
Праздник лизоблюдства Леонид Невзлин