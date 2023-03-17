Очереди на выезд из Беларуси увеличились на 41% 17.03.2023, 18:27

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Что происходит на границе с ЕС.

С начала недели скопление легкового транспорта на въезд в страны ЕС увеличилось на 41%, грузового — на 25%. Самая загруженная дорога в Евросоюз проходит через польский пункт пропуска Кукурыки (Козловичи). За сутки сопредельная сторона оформила всего 40% фур от нормы.

Такие данные приводит Госпогранкомитет Беларуси, пишет ThinkTanks.

Наибольшее количество легковых машин скопилось перед пунктом пропуска Тересполь (Брест). Сопредельная сторона за сутки оформила 39% авто от нормального уровня.

Ранее сообщалось, что через пункт пропуска Тересполь (Брест) в Польшу ежесуточно въезжает около 30 машин из 70 положенных.

Задержки в оформлении большегрузов также сохраняются в литовских пунктах пропуска Мядининкай (Каменный Лог), Лаворишкес (Котловка) и Райгардас (Привалка).

Как сообщал сайт Charter97.org, 10 февраля власти Польши закрыли погранпереход на границе с Беларусью «Бобровники» в «интересах государственной безопасности». Об этом решении было объявлено на следующий день после того, как белорусский суд приговорил журналиста Анджея Почобута к восьми годам тюрьмы.

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