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В Бахмуте украинские пограничники минометами ударили по штурмовой группе россиян

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  • 17.03.2023, 18:41
В Бахмуте украинские пограничники минометами ударили по штурмовой группе россиян
иллюстративное фото

Ликвидирован схрон боеприпасов.

Украинские пограничники отработали минометами по штурмовой группе россиян в Бахмуте. Также уничтожили схрон боеприпасов. Об этом сообщает Telegram-канал Госпогранслужбы Украины.

«В Бахмуте пограничники-минометчики уничтожили штурмовую группу противника. А еще точным выстрелом по хранению боеприпасов «демилитаризовали» передовой отряд ЧВК «Вагнер», - пишет пресс-служба.

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