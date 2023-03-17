В Бахмуте украинские пограничники минометами ударили по штурмовой группе россиян

В Бахмуте украинские пограничники минометами ударили по штурмовой группе россиян2
- 17.03.2023, 18:41
Ликвидирован схрон боеприпасов.
Украинские пограничники отработали минометами по штурмовой группе россиян в Бахмуте. Также уничтожили схрон боеприпасов. Об этом сообщает Telegram-канал Госпогранслужбы Украины.
«В Бахмуте пограничники-минометчики уничтожили штурмовую группу противника. А еще точным выстрелом по хранению боеприпасов «демилитаризовали» передовой отряд ЧВК «Вагнер», - пишет пресс-служба.