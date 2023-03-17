Лукашенко и Путин пообщались по телефону 8 17.03.2023, 19:31

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Диктаторы созвонились после выдачи Международным судом в Гааге ордера на арест Путина.

Александр Лукашенко и Владимир Путин провели вечером 17 марта телефонный разговор. Об этом сообщает его пресс-служба.

Одной из основных тем разговора стала совместная работа в сфере импортозамещения. Лукашенко и Путин также обсудили перспективы строительства транспортного коридора «Север — Юг», который пройдет через Россию, Азербайджан и Иран.

«Отдельно в ходе состоявшегося разговора были затронуты вопросы сотрудничества в сфере микроэлектроники и связанные с этим решения, которые должны принять правительства двух стран для активизации взаимодействия по этому направлению», — говорится в сообщении.

Также обсуждались другие вопросы международной повестки дня и предстоящий Высший госсовет «cоюзного государства».

Напомним, по сообщениям российских СМИ, Владимир Путин примет Александра Лукашенко 6 апреля в Москве. В этот день пройдет заседание Высшего госсовета «союзного государства». На нем будут обсуждаться вопросы безопасности и противодействия санкциям.

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