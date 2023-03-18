В Украине гремят взрывы: Россия устроила ночную атаку 18.03.2023, 8:42

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2 БПЛА попали в объект критической инфраструктуры в Новомосковске.

Вечером 17 марта и в ночь на 18 марта Россия устроила атаку дронами-камикадзе на Украину, сообщает «Главред».

Вечером, 17 марта, в Днепре раздались сильнейшие звуки взрывов, а в небе над городом видно зарево.

Местные СМИ сообщают, что в городе прогремели взрывы, в небе появилось яркое красное зарево.

Заметим, что взрывы прогремели и в Новомосковске на Днепропетровщине, сообщил мэр Сергей Резник. Судя по его сообщению, город подвергся атаке.

«Взрывы в городе. Не распространяйте информацию о месте взрывов и не публикуйте съемки. Чрезвычайники работают над устранением последствий атак», – говорится в заявлении городского головы.

Подробности обстрела в Новомосковске

Глава ОВА Сергей Лысак заявил, что 2 БПЛА попали в объект критической инфраструктуры в Новомосковске. Там серьезные разрушения.

Работают все службы. Последствия атаки уточняются.

Обстрел дома в Константиновке

Вечером 17 марта российские оккупанты атаковали Константиновку (Донецкая область). В результате вражеских обстрелов в городе загорелись дома.

«Под ударом армии РФ жилищный сектор города», - говорится в сообщении местных СМИ.

Ночная атака на Украину 18 марта

Для удара по Днепропетровской областью оккупанты применили, вероятно, иранские «Шахеды».

«Противником применены ударные БПЛА (вероятно "Shahed-131/136") с юго-восточного направления по важным критическим объектам в Днепропетровской области», - рассказали военные.

Три вражеских беспилотника были ликвидированы силами и средствами подразделений ПВК «Восход» в Днепровском районе.

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