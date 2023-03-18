ПВО Украины отразили массированную атаку дронов РФ 18.03.2023, 9:11

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Над Киевом были уничтожены все иранские беспилотники-камикадзе.

В ночь на 18 марта РФ атаковала Украину большим количеством дронов. Воздушная тревога была объявлена в Киеве и Киевской области, а также в Полтавской, Харьковской, Черниговской, Житомирской, Херсонской, Николаевской, Ровенской, Хмельницкой, Тернопольской и Львовской областях. В Воздушных силах ВСУ изданию «Украинская правда» подтвердили, что россияне атаковали беспилотниками Shahed с северного и юго-восточного направлений.

Киевская областная военная администрация призвала жителей находиться в безопасных местах до завершения сигнала «воздушная тревога». Глава офиса президента Украины Андрей Ермак написал в Telegram: «Балалайки сбиваются силами ПВО. Но тревогу не игнорируйте».

Сообщается о работе украинской ПВО в Киевской, Житомирской, Черниговской и Днепропетровской областях. Над Днепропетровщиной сбиты три БПЛА, предположительно - Shahed-131/136, сообщило воздушное командование «Восток».

При этом глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил о попадании двух дронов в объект критической инфраструктуры в городе Новомосковск, и о «серьезных разрушениях» в результате этого. Ранее мэр города Новомосковска Сергей Резник сообщил о взрывах в городе, а украинские Telegram-каналы опубликовали фото с места с поднимающимся столбом огня.

В Киеве были уничтожены все дроны-камикадзе, атаковавшие столицу Украину. Об этом в Telegram сообщил глава Киевской городской военной администрации (ГВА) Сергей Попко. «Враг в очередной раз запустил в направлении Киева баражирующие боеприпасы Shahed, - написал он. - Силами нашей ПВО все воздушные цели уничтожены. Еще раз благодарим их за отличную работу. По информации на данный момент - без жертв и разрушений. Информация уточняется».

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