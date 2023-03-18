Боевые «коршуны» генерала Марченко уничтожили десант РФ на островах под Херсоном 18.03.2023, 9:32

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Подкрепление не успело подойти к оккупантам.

Украинские воины продолжают выбивать противника из «серой зоны» в дельте Днепра под Херсоном. Оккупанты пытались десантироваться на один из островов в плавнях, однако «подкрепление» так и не пришло к финальному пункту своей командировки: бойцы из группы знаменитого генерала ВСУ Дмитрия Марченко обнаружили и накрыли россиян еще на старте, передает stopcor.org.

Яркое видео, предоставленное представителями оперативной группировки войск «Херсон», обнародовал канал «Николаевский Ванек», информационно сотрудничающий с Силами обороны Юга и Николаевской ОВА.

«Группа Танцора в составе боевой группы дяди Димы (генерал-майор Дмитрий Марченко – ред.) под командованием ОУВ «Херсон» отрабатывает по враждебному подкреплению, которое следовало «спасать» один из участков на островах Херсонской области. Подкрепление до участка так и не добралось», – говорится в сообщении.

Вероятно, вражеская вылазка на острова под Херсоном должна была происходить ночью. Однако десантников РФ прицельно «накрыли» на левом берегу Днепра.

Отметим, легендарный защитник Николаевщины, боевой генерал Дмитрий Марченко координирует партизанское движение на оккупированных территориях юга Украины, в частности под Херсоном. Группа Марченко также тесно сотрудничает с отрядом «дронщиков» из Николаевской области, на логотипе которых изображен коршун.

Результативные атаки Сил обороны по позициям противника подтверждает и ветеран ВСУ, лейтенант запаса и автор популярного милитари-блога «Жмуринформбюро» Кирилл Недря. По его данным, в течение предыдущих суток россиян точечно «накрыли» в районе Голой Пристани, Олешек и на Скадовском направлении.

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