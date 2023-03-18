Спецслужбы Польши отменили концерт Маргариты Левчук из-за угрозы теракта 1 18.03.2023, 9:46

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Белорусская оперная певица должна была выступить накануне «Дня Волi» в Варшаве.

Концерт белорусской певицы Маргариты Левчук в Варшаве отменен из-за угрозы теракта. Об этом сама певица рассказала в своем блоге в Instagram.

«С нами связались польские спецслужбы и сказали, что на моем концерте в Варшаве планировался какой-то теракт. И в целях безопасности они отменяют концерт в Варшаве 24 марта. Я ничего не понимаю, что там происходит. Сейчас буду все решать, узнавать, но билеты уже не продаются на наши концерты. В Гданьске пока все хорошо. Я не знаю больше ничего. Сообщаю вам только то, что знаю сама. Что будет дальше — не знаю. Держимся. На связи», — рассказала известная белорусская оперная певица.

Концерт должен был пройти накануне «Дня Волi» в польской столице. 25 марта белорусы всего мира празднуют день создания Белорусской народной республики в марте 1918 года.

Маргарита Левчук вынуждена была уехать из Беларуси из-за преследования властей по политическим причинам. На нее заведено уголовное дело. Репрессиям подвергаются ее родители в Беларуси.

Как сообщал сайт Charter97.org, на днях в Польше ликвидировали крупную шпионскую сеть. Среди задержанных оказались и сотрудники КГБ.

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