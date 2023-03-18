В Варшаве открылась выставка картин репрессированных белорусских художников 18.03.2023, 9:59

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Фото: Charter97.org

Уникальные работы можно будет увидеть еще три дня.

В варшавском Музее свободной Беларуси открылась выставка картин репрессированных белорусских художников «Вiтанкi з Беларусi».

На вернисаже, состоявшемся 17 марта, были представлены работы мастеров, созданные в период с 2020 по 2023 годы.

Все художники вынужденно покинули страну, большинство из них отбыли тюремный срок. Это Надежда Бука, Эдвард Качан, Антон Родионов, Александра Конофальская, Ольга Шнип, Михаил Чибовский и многие другие.

Выставка открылась музыкально-художественным перфомансом. Ведущий мероприятия, известный музыкант Сергей Долгушев отметил, что более 90 деятелей белорусской культуры находятся сегодня за решеткой по политическим статьям.

Многие работы, представленные в Музее свободной Беларуси, стали реакцией на брутальные разгоны протестов в 2020 году.

«Я написал эту работу 15 августа, когда в Беларуси появился интернет и все узнали о пытках. Мне позвонила родственница и рассказала, что ее подругу жестко задержали, она через многое прошла. Это, наверное, самая быстрая моя картина, написанная за полчаса на эмоциях. Затем я вышел со своей работой на акцию Мастакі супраць гвалту», — рассказал сайту Charter97.org художник Антон Родионов о своей картине «Мёртвая птушка».

Антон Родионов

Антон Родионов — автор известной серии работ «Птушкі з народам», где птицы в клювах держат бело-красно-белые флаги. В 2021 году сотрудники ГУБОПиК создали фейковый аккаунт организации «Аховы птушак Бацькаўшчыны» в «Твиттере», где использовались работы Антона. АПБ была ликвидирована, а ее руководитель Виктор Фенчук получил 2,5 года колонии.

Серия картин, по словам Антона Родионова, до сих пор находится в Беларуси. Он не может ее вывезти.

Закончилась выставка аукционом. Собранные средства пойдут на помощь белорусским художникам.

Выставка продлится еще три дня. Ее можно посетить по адресу: Варшава, улица Фоксаль 11 (Foksal 11), Музей свободной Беларуси.

Сергей Долгушев

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