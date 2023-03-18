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На «Беларуськалии» происходят массовые сокращения

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  • 18.03.2023, 10:04
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На «Беларуськалии» происходят массовые сокращения

Из-за страха перед возмущением шахтеров, работников увольняют выборочно в различных бригадах.

На крупнейшем в Беларуси калийном предприятии участились случаи скрытых сокращений. Стало известно о десятках случаях не продления или расторжения контрактов с работниками рудоуправлений предприятия, пишет salidarnast.info.

По мнению работников, сокращения затронули больше рудники, чем фабрики по обогащению руды. Для того чтобы не вызвать возмущение в коллективе, контракты не продлевают выборочно в различных бригадах.

— Многих работников увольняют по результатам медкомиссии, которую они не проходят и их выводят из шахты. Если раньше им предлагалось рабочее место без вредных факторов, то теперь вообще могут ничего не предложить, — рассказывает работник предприятия.

Также много случаев не продления краткосрочных трудовых договоров, особенно с бывшими активистами независимого профсоюза или теми, кто был замечен в протестах 2020 года. Ранее в СМИ озвучивалась информация, что КГБ и сотрудниками Службы безопасности предприятия в отделы кадров были переданы списки сотрудников калийного предприятия с которыми необходимо расторгнуть трудовые договоры.

— О размерах увольнений трудно говорить, так как работники часто умалчивают факт увольнений, но сейчас известно о десятках случаев, — отметил собеседник издания.

Сокращение численности трудового коллектива предприятия и вывода отдельных цехов в аутсорсинг проводится на «Беларуськалии» последние 6 лет.

Работники считают, что таким образом за счет снижения численности работников бригад и увеличения интенсивности труда для рабочих, администрация повышает рентабельность предприятия и при необходимости будет готова продать его. К тому же, на ситуацию явно повлияли санкционные ограничения по реализации продукции предприятия.

Если раньше работники объединенные в независимый профсоюз могли выдвигать требования администрации, через коллективный договор влиять на условия труда и заработную плату. То сегодня на предприятии действует один карманный профсоюз, которым руководит, фактически назначенный — бывший заместитель гендиректора Рыбак. Сейчас солигорское предприятие полностью под контролем генерального директора Ивана Головатого.

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