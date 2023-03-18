Видеофакт: Огромная колонна броневиков Husky TSV, Wolfhound и другой техники движется по дорогам Украины 6 18.03.2023, 10:27

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Западная военная помощь в деле.

Внушительная колонна западной бронетехники в сопровождении УАЗ-469 ВСУ движется по дорогам Украины. Мощную колонну засняли очевидцы. Украинские защитники, по-видимому, получили большое количество M-ATV MRAP от США, а также несколько модификаций британских колесных бронемашин.

Тelegram-канал «Украина 365» опубликовал видео.

В ролике показано около 40 единиц техники, а именно Husky TSV, Wolfhound, американский HMMWV M1152 и Oshkosh M-ATV, которыми Соединенные Штаты заменяют свои «Хамви». Их сопровождает украинский УАЗ-469.

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