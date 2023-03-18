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В Мачулищах и Барановичах взлетели российские МиГи с «Кинжалами»

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  • 18.03.2023, 10:53
  • 2,538
В Мачулищах и Барановичах взлетели российские МиГи с «Кинжалами»

Масштабная тревога объявлена по всей Украине.

В Украине объявлена масштабная воздушная тревога с утра 18 марта. Она связана со взлетом в Беларуси российского истребителя МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Тем временем мониторинговая группа «Беларускі Гаюн» сообщает, что с аэродромов «Мачулищи» и «Барановичи» зафиксирован взлет МиГ-31К ВВС РФ.

Отметим, что МиГ-31К - это потенциальный носитель гиперзвуковой ракеты Х-47м2 «Кинжал», которую украинские средства ПВО не могут перехватить. Из-за этого тревога объявлена по всем областям Украины.

Напомним, что этой ночью российские войска атаковали Украину иранскими «Шахедами». Впрочем, силы ПВО уничтожили 11 из 16 выпущенных дронов.

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