В Мачулищах и Барановичах взлетели российские МиГи с «Кинжалами» 2 18.03.2023, 10:53

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Масштабная тревога объявлена по всей Украине.

В Украине объявлена масштабная воздушная тревога с утра 18 марта. Она связана со взлетом в Беларуси российского истребителя МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Тем временем мониторинговая группа «Беларускі Гаюн» сообщает, что с аэродромов «Мачулищи» и «Барановичи» зафиксирован взлет МиГ-31К ВВС РФ.

Отметим, что МиГ-31К - это потенциальный носитель гиперзвуковой ракеты Х-47м2 «Кинжал», которую украинские средства ПВО не могут перехватить. Из-за этого тревога объявлена по всем областям Украины.

Напомним, что этой ночью российские войска атаковали Украину иранскими «Шахедами». Впрочем, силы ПВО уничтожили 11 из 16 выпущенных дронов.

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