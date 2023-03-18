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Дональд Трамп заявил, что его арестуют на следующей неделе

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  • 18.03.2023, 17:27
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Дональд Трамп заявил, что его арестуют на следующей неделе

Официально обвинения не выдвигались.

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что на следующей неделе его арестует окружной прокурор Манхэттена, сообщает Associated Press.

Трамп не сообщил подробностей о том, почему он ожидает предъявления обвинений. 

В собственной соцсети Truth Social он опубликовал сообщение, в котором утверждает, что «незаконные утечки» из офиса окружного прокурора Манхэттена указывают на то, что «самый выдающийся кандидат от Республиканской партии и бывший президент Соединенных Штатов будет арестован во вторник на следующей неделе».

Он также выступил с ничем не подкрепленными обвинениями в адрес окружной прокуратуры Манхэттена, которую он назвал «коррумпированной и политизированной». Также Трамп набросился на ее главу Элвина Брэгга, заявив, что того финансирует Джордж Сорос.

Трамп также призвал своих сторонников к протесту.

Правоохранители в Нью-Йорке проводят подготовительные меры по безопасности на случай, если Трампу могут быть предъявлены обвинения.

По информации журналистов, некоторые советники Трампа в частном порядке советовали ему не призывать к протестам, опасаясь, что это перерастет в массовые беспорядки, как уже было 6 января 2021 года в Капитолии. 

Пока публично не было объявлено никаких временных рамок для тайной работы большого жюри по делу, включая любое потенциальное голосование по выдвижению обвинений экс-президенту.

Впрочем, вполне вероятно, что это дело станет первым в истории США случаем, когда экс-президенту выдвинут уголовные обвинения.

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