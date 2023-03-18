Дональд Трамп заявил, что его арестуют на следующей неделе

Дональд Трамп заявил, что его арестуют на следующей неделе16
- 18.03.2023, 17:27
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Официально обвинения не выдвигались.
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что на следующей неделе его арестует окружной прокурор Манхэттена, сообщает Associated Press.
Трамп не сообщил подробностей о том, почему он ожидает предъявления обвинений.
В собственной соцсети Truth Social он опубликовал сообщение, в котором утверждает, что «незаконные утечки» из офиса окружного прокурора Манхэттена указывают на то, что «самый выдающийся кандидат от Республиканской партии и бывший президент Соединенных Штатов будет арестован во вторник на следующей неделе».
Он также выступил с ничем не подкрепленными обвинениями в адрес окружной прокуратуры Манхэттена, которую он назвал «коррумпированной и политизированной». Также Трамп набросился на ее главу Элвина Брэгга, заявив, что того финансирует Джордж Сорос.
Трамп также призвал своих сторонников к протесту.
Правоохранители в Нью-Йорке проводят подготовительные меры по безопасности на случай, если Трампу могут быть предъявлены обвинения.
По информации журналистов, некоторые советники Трампа в частном порядке советовали ему не призывать к протестам, опасаясь, что это перерастет в массовые беспорядки, как уже было 6 января 2021 года в Капитолии.
Пока публично не было объявлено никаких временных рамок для тайной работы большого жюри по делу, включая любое потенциальное голосование по выдвижению обвинений экс-президенту.
Впрочем, вполне вероятно, что это дело станет первым в истории США случаем, когда экс-президенту выдвинут уголовные обвинения.