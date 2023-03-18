Опубликованы новые подробности вертолетных миссий на «Азовсталь» 18.03.2023, 18:18

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Украинским пилотам удавалось делать невозможное.

Украинские защитники ровно 2 месяца и 3 дня держали оборону Мариуполя на заводе «Азовсталь». Бойцы фактически были отрезаны от линий поставок и медикаментов, пишет «Украинская правда». Немногие знали, но тогда им на помощь пришли лучшие пилоты Украины.

О том, как украинским пилотам удавалось делать невозможное, рассказали журналистам 24-летний офицер Сил специального назначения из Главного управления разведки Министерства обороны Украины с позывным «Рыжий» и полковник Григорий.

«Рыжий» и еще один уцелевший пилот – командир эскадрильи и офицер ГУР, помогавший планировать миссию – впервые раскрыли детали операции.

6 полетов завершились успешно, а более 20 – нет

«Рыжий» рассказал, что с 21 марта по 11 мая 2022 года 15 вертолетов и 45 членов экипажа приняли участие в почти 30 спасательных миссиях на «Азовсталь». Они доставляли:

• спутники Starlink,

• боеприпасы,

• медикаменты,

• а также эвакуировали раненых.

«Все последующие вылеты выглядели как наглость с нашей стороны. Россияне ждали нас. Каждый вертолет был обстрелян, многие были повреждены,»– сказал «Рыжий».

"Рыжий" офицер Сил специального назначения из ГУР МО / Фото ГУР для Times

До 5 апреля россияне затянули удавку вокруг «Азовстали». Но украинцы продолжали выполнять спасательные миссии, несмотря на потери и необходимость приземляться так близко к россиянам.

«Мы приняли решение, что каждый пилот будет летать только один раз. Мы понимали, что после одного полета он будет иметь опыт, знать маршрут, знать подходы. Но мы также знали, что большая часть этого – это удача», – пояснил полковник Григорий.

Полковник Григорий – командир эскадрильи 12-й отдельной бригады армейской авиации / Фото Сергея Сторожева

О последнем успешном полете

«Рыжий» рассказал, как однажды утром проснулся с ужасным предчувствием, что их удача сходит на нет. Он поднялся на борт одного из резервных Ми-8, чтобы быть начеку на тот случай, если что-то пойдет не по плану. Другой пилот – Вячеслав сидел за штурвалом второго вертолета.

Когда два основных вертолета с ранеными направлялись к ним с «Азовстали», они потеряли связь с одним из них. До него было всего 7 км. Вячеслав отправился на поиски уцелевших, взяв с собой командира «Рыжего». Они как раз приземлялись на месте катастрофы, когда из-за деревьев вылетела реактивная противотанковая граната и попала в вертолет.

Вячеслав погиб, но командиру спецназа и некоторым из экипажа удалось выбраться живыми. «Рыжий» говорит, что в той аварии погибли 23 человека. Местные жители рассказывали, что другие наши ребята выжили, но где-то прячутся. Это был последний успешный полет.

Когда пришлось прекратить полеты

«Рыжий» отметил, что до 11 мая предприняли более 20 попыток добраться до «Азовстали». Но оккупанты укрепили линию фронта и подвели туда войска.

«Они освещали нас прожекторами и ракетами. Над нами патрулировали истребители. Наши пилоты летели, видели запуск двух ракет, разворачивались, через пять километров снова пытались зайти, но россияне снова запускали ракеты, и пилот понимал, что шансов попасть туда нет», – сказал «Рыжий».

Когда украинцы поняли, что им не удастся прорваться, они прекратили полеты. Это привело к приказу о прекращении обороны «Азовстали» 20 мая.

Из 15 вертолетов, участвовавших в операциях, три были сбиты. 34-летний Юрий, 38-летний Борис и 52-летний Вячеслав – пилоты, которые так и не вернулись домой.

«Я очень благодарен всем, кто участвовал, и горжусь, горжусь каждым спецназовцем, который участвовал в оперативном сопровождении этих вертолетов,» – отметил Павел, который тоже координировал операцию, разработанную Кириллом Будановым.

По его словам, это казалось невозможным, но украинские пилоты показали, что никого не бросают и будут бороться до последнего за каждого украинца.

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