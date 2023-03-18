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Рельсовые партизаны добрались до Санкт-Петербурга

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  • 18.03.2023, 19:20
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Рельсовые партизаны добрались до Санкт-Петербурга

Неизвестные подожгли релейный шкаф на железной дороге.

На железнодорожных путях в районе станции Горелово в Санкт-Петербурге неизвестные совершили диверсию, в результате которой загорелся релейный шкаф. Инцидент произошел вечером в пятницу, 17 марта, сообщает телеграм-канал SHOT.

Место возгорания находилось в 350 метрах от АЗС.

Машинист, управлявший электропоездом, заметил огонь на ходу и связался с экстренными службами.

В результате проверки стало ясно, что неизвестные пытались вскрыть шкаф, но не смогли этого сделать и оставили его погнутым. В результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время полиция проводит расследование и ищет поджигателей.

Поджоги релейных шкафов за последнее время происходили в Пензе, Калининграде, Башкири, Карелии и Москве.

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