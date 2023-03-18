Рельсовые партизаны добрались до Санкт-Петербурга 1 18.03.2023, 19:20

5,996

Неизвестные подожгли релейный шкаф на железной дороге.

На железнодорожных путях в районе станции Горелово в Санкт-Петербурге неизвестные совершили диверсию, в результате которой загорелся релейный шкаф. Инцидент произошел вечером в пятницу, 17 марта, сообщает телеграм-канал SHOT.

Место возгорания находилось в 350 метрах от АЗС.

Машинист, управлявший электропоездом, заметил огонь на ходу и связался с экстренными службами.

В результате проверки стало ясно, что неизвестные пытались вскрыть шкаф, но не смогли этого сделать и оставили его погнутым. В результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время полиция проводит расследование и ищет поджигателей.

Поджоги релейных шкафов за последнее время происходили в Пензе, Калининграде, Башкири, Карелии и Москве.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».