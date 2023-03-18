Президент Литвы призвал ЕС активней бороться с источником нелегальной миграции 3 18.03.2023, 19:40

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фото: delfi

Режим Лукашенко ждут новые санкции?

Общего внимания всех стран Европейского союза заслуживает тема нелегальной миграции, заявил президент Литвы Гитанас Науседа на пленарном заседании Европейского парламента в Страсбурге.

«Необходимость согласования правовых механизмов борьбы с нелегальной миграцией и ее политической инструментализацией стала еще более очевидной после того, как в 2021 году Литва и другие соседние страны ЕС стали мишенью гибридной атаки белорусского и российского режимов. Поскольку национальные и местные власти сталкиваются с все возрастающим давлением, необходимы решения на уровне Европейского союза.

Литва полностью осознает необходимость надлежащей защиты внешних границ ЕС. Поэтому мы выступаем за целевое использование средств ЕС, обеспечение беспрепятственного возвращения нелегальных мигрантов, усиление внимания к борьбе с дезинформацией в третьих странах и незаконным ввозом людей, а также за устранение основных причин нелегальной миграции в странах ее происхождения.», — цитирует политика литовское издание nedelia.lt.

Также Науседа поблагодарил Европарламент за «принципиальную поддержку» в вопросах, связанных с «заложником «Росатома» — Белорусской АЭС».

«Угрозы никуда не исчезли, наоборот, они только усиливаются, поскольку Беларусь собирается запустить второй блок дефектной атомной электростанции. Мы не можем допустить повторения Чернобыля в Европе», — сказал глава Литвы.

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