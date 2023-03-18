Армия РФ понесла значительные потери на авдеевском направлении
- 18.03.2023, 20:20
Ни на одном из боевых рубежей оккупанты не добились успеха.
Российское командование стремится взять в кольцо Авдеевку, заявил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский в эфире телемарафона.
«Сам город им не нужен, а им надо локализовать все силы обороны, которые находятся в этом городе. Пока все эти попытки напрасны, и собственно, ожидаем, что будет дальше», - подчеркнул Дмитрашковский.
За прошедшие сутки оккупанты 21 раз пытались атаковать позиции ВСУ в районе Авдеевки и Марьинки. Однако, по словам спикера, ни на одном из боевых рубежей они не добились успеха.
Дмитрашевский отметил, что две недели назад на Авдеевском направлении оккупанты достаточно сильно пыталась атаковать, однако понесли значительные потери в технике и живой силе.
Российские войска массово наносят удары по Авдеевке тактическими авиационными ракетами.