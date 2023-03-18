Армия РФ понесла значительные потери на авдеевском направлении 18.03.2023, 20:20

фото: reuters

Ни на одном из боевых рубежей оккупанты не добились успеха.

Российское командование стремится взять в кольцо Авдеевку, заявил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский в эфире телемарафона.

«Сам город им не нужен, а им надо локализовать все силы обороны, которые находятся в этом городе. Пока все эти попытки напрасны, и собственно, ожидаем, что будет дальше», - подчеркнул Дмитрашковский.

За прошедшие сутки оккупанты 21 раз пытались атаковать позиции ВСУ в районе Авдеевки и Марьинки. Однако, по словам спикера, ни на одном из боевых рубежей они не добились успеха.

Дмитрашевский отметил, что две недели назад на Авдеевском направлении оккупанты достаточно сильно пыталась атаковать, однако понесли значительные потери в технике и живой силе.

Российские войска массово наносят удары по Авдеевке тактическими авиационными ракетами.

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