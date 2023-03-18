Ученые определили, могут ли обезьяны чувствовать несправедливость 2 18.03.2023, 20:30

Исследователи поделились данными необычного эксперимента.

Уникально ли человеческое чувство справедливости? По мнению этологов, обезьяны вместо несправедливости чувствуют скорее смесь социального разочарования и конкуренции за пищу. Если сородичи получают лучшее вознаграждение за такие же результаты, подопытные животные «в знак протеста» часто отказываются от своей награды. Но действительно ли они могут чувствовать к себе несправедливое отношение?

Выясняя это, команда Роуэна Титченера из Немецкого центра приматов в Геттингене провела эксперименты с яванскими обезьянами. Животные должны были потянуть за рычаг, за что получали в качестве вознаграждения не самую вкусную пищу. Лакомства были видны, но для обезьян недоступны. При этом еда либо поступала из торгового автомата, либо ее давал обезьянам дрессировщик.

Кроме того, они находились либо одни, либо в поле зрения партнера, которого за этот же трюк с рычагом награждали вкусной едой.

Команда Титченера наблюдала за тем, как обезьяны реагировали на ситуацию - например, отказывались ли они от малоценной пищи, когда видели, что их сородичи получают лучшее вознаграждение. Так исследователи смогли проверить три распространенные гипотезы:

1 Животные отказываются от некачественной пищи из протеста, чувствуя несправедливое отношение к себе в человеческом смысле.

2 Животные ожидали лучшей пищи и поэтому отказываются от невкусной.

3 Животные чувствуют себя «обманутыми» своим дрессировщиком, потому что они привыкли получать от него лучшую еду.

Когда невкусное вознаграждение поступало из торгового автомата, макаки почти никогда не отказывались от него. Титченер объясняет это:

У обезьян нет социальных ожиданий от торгового автомата, поэтому они не разочаровались.

Однако около 20 % животных не брали еду у дрессировщика. Исходя из этого, этологи сделали вывод, что обезьяны в нем разочаровались: им казалось, что тот намеренно решил дать им худшее вознаграждение. По мнению исследователей, поведение обезьян лучше всего объясняется третьей гипотезой - о социальном разочаровании. Была заметна и конкуренция за пищу: при появлении сородича обезьяны в среднем быстрее хватали даже невкусную еду.

Хотя результаты исследования подтверждают, что обезьяны тоже обладают некой формой чувства справедливости, оно, видимо, отличается от типичного человеческого.

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