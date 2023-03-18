закрыть
18 марта 2023, суббота, 22:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ВСУ поразили семь районов с техникой и личным составом врага

  • 18.03.2023, 21:16
  • 1,332
ВСУ поразили семь районов с техникой и личным составом врага

Вечерняя сводка Генштаба ВСУ.

По состоянию на 18 марта, 388-е сутки полномасштабного российского вторжения, захватчики в оккупированной части Запорожской области обустроили под полевой госпиталь школу одного из населенных пунктов Пологовского района. В то же время оккупанты продолжают наступление на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях, с эпицентром в Бахмуте.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ в Facebook.

ВСУ

В течение 18 марта украинская авиация нанесла шесть ударов по районам сосредоточения врага. Также ВСУ сбили дрон «Шахед-136», а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили семь районов сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Вражеские обстрелы

В течение 18 марта оккупанты нанесли пять ракетных ударов, четыре из которых попали в объекты гражданской инфраструктуры в Запорожье. Также российские военные нанесли 12 авиационных ударов и совершили более 20 обстрелов с РСЗО.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оккупанты обстреляли:

▪ Александровку Черниговской области;

▪ Харьковку и Стариковое – Сумской;

▪ Красную Зарю, Ветеринарное, Стрелечью, Старицу, Волчанск и Большой Бурлук в Харьковской области.

В приграничных районах захватчики сохраняют военное присутствие. На белорусских полигонах тренируют подразделения территориальных войск российской армии.

На Купянском и Лиманском направлениях оккупанты хотят прорвать украинскую оборону, в частности, безуспешно наступали в районе Дибровой, Верхнекаменного и Спорного. Артиллерией враг совершил обстрел населенных пунктов:

▪ Путниковое, Красное Первое, Двуречное, Гряниковка, Купянск, Крахмальное и Берестовое Харьковщины;

▪ Новоселовское, Невское и Белогоровка Луганской области;

▪ Спорное и Федоровка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник продолжает штурмовать Бахмут, но ВСУ отразили вражеские атаки в районе Орехово-Василовки, Григорьевки и в северной части Бахмута. В то же время оккупанты обстреляли:

▪ Васюковку, Железнянское, Орехово-Василовку, Григоровку, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Курдюмовку, Озаряновку и Северное Донецкой области.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях рашисты провалили наступление в районах населенных пунктов Каменка, Северное, Первомайское и Марьинка. Но они обстреляли:

▪ Каменку, Ласточкино, Авдеевку, Тоненькое, Георгиевку, Невельское, Марьинку, Угледар и Большую Новоселку Донетчины.

В Запорожском и Херсонском направлениях захватчики продолжают оборонные действия. Вражеским обстрелам подверглись:

▪ Ольговское, Красное, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка и Каменское Запорожской области;

▪ Херсон в Херсонской области.

Ситуация на оккупированных территориях Украины

Школы одного из населенных пунктов Пологовского района Запорожской области российские оккупанты используют как полевой госпиталь на 50 мест. В Генштабе объяснили, что так враг пытается ускорить возвращение в строй своих военных из санитарных потерь.

В оккупированном Рубежном в Луганской области «власть» заставляет мирных жителей получать российские паспорта. Хотя паспорта гражданина Украины пока не отбирают, но чтобы найти работу, нужно иметь паспорт гражданина РФ.

Напомним, в субботу, 18 марта, российские оккупанты обстреляли Краматорск в Донецкой области. В результате этого по меньшей мере два человека погибли, а также есть раненые.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Тот же Фридман, только в профиль
Тот же Фридман, только в профиль Ирина Халип
Нашу святую зямлю топчуць чобаты чужых салдат
Нашу святую зямлю топчуць чобаты чужых салдат Іосіф Сярэдзіч
Запад определился
Запад определился Андрей Пионтковский
Праздник лизоблюдства
Праздник лизоблюдства Леонид Невзлин