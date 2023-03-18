ВСУ поразили семь районов с техникой и личным составом врага 18.03.2023, 21:16

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Вечерняя сводка Генштаба ВСУ.

По состоянию на 18 марта, 388-е сутки полномасштабного российского вторжения, захватчики в оккупированной части Запорожской области обустроили под полевой госпиталь школу одного из населенных пунктов Пологовского района. В то же время оккупанты продолжают наступление на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях, с эпицентром в Бахмуте.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ в Facebook.

ВСУ

В течение 18 марта украинская авиация нанесла шесть ударов по районам сосредоточения врага. Также ВСУ сбили дрон «Шахед-136», а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили семь районов сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Вражеские обстрелы

В течение 18 марта оккупанты нанесли пять ракетных ударов, четыре из которых попали в объекты гражданской инфраструктуры в Запорожье. Также российские военные нанесли 12 авиационных ударов и совершили более 20 обстрелов с РСЗО.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оккупанты обстреляли:

▪ Александровку Черниговской области;

▪ Харьковку и Стариковое – Сумской;

▪ Красную Зарю, Ветеринарное, Стрелечью, Старицу, Волчанск и Большой Бурлук в Харьковской области.

В приграничных районах захватчики сохраняют военное присутствие. На белорусских полигонах тренируют подразделения территориальных войск российской армии.

На Купянском и Лиманском направлениях оккупанты хотят прорвать украинскую оборону, в частности, безуспешно наступали в районе Дибровой, Верхнекаменного и Спорного. Артиллерией враг совершил обстрел населенных пунктов:

▪ Путниковое, Красное Первое, Двуречное, Гряниковка, Купянск, Крахмальное и Берестовое Харьковщины;

▪ Новоселовское, Невское и Белогоровка Луганской области;

▪ Спорное и Федоровка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник продолжает штурмовать Бахмут, но ВСУ отразили вражеские атаки в районе Орехово-Василовки, Григорьевки и в северной части Бахмута. В то же время оккупанты обстреляли:

▪ Васюковку, Железнянское, Орехово-Василовку, Григоровку, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Курдюмовку, Озаряновку и Северное Донецкой области.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях рашисты провалили наступление в районах населенных пунктов Каменка, Северное, Первомайское и Марьинка. Но они обстреляли:

▪ Каменку, Ласточкино, Авдеевку, Тоненькое, Георгиевку, Невельское, Марьинку, Угледар и Большую Новоселку Донетчины.

В Запорожском и Херсонском направлениях захватчики продолжают оборонные действия. Вражеским обстрелам подверглись:

▪ Ольговское, Красное, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка и Каменское Запорожской области;

▪ Херсон в Херсонской области.

Ситуация на оккупированных территориях Украины

Школы одного из населенных пунктов Пологовского района Запорожской области российские оккупанты используют как полевой госпиталь на 50 мест. В Генштабе объяснили, что так враг пытается ускорить возвращение в строй своих военных из санитарных потерь.

В оккупированном Рубежном в Луганской области «власть» заставляет мирных жителей получать российские паспорта. Хотя паспорта гражданина Украины пока не отбирают, но чтобы найти работу, нужно иметь паспорт гражданина РФ.

Напомним, в субботу, 18 марта, российские оккупанты обстреляли Краматорск в Донецкой области. В результате этого по меньшей мере два человека погибли, а также есть раненые.

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