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В Подмосковье произошел крупный пожар на химзаводе

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  • 18.03.2023, 21:37
  • 1,792
В Подмосковье произошел крупный пожар на химзаводе

Возгоранию присвоен третий ранг сложности.

В Долгопрудном Московской области возник пожар на химическом заводе, ему присвоен третий ранг сложности.

По данным росСМИ, на предприятии «Тонкий органический синтез» загорелись цистерны, пострадал один человек.

«На данный момент есть информация, что горит емкость с маслом, есть один пострадавший, подробности пока уточняются», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

Как позже сообщил представитель экстренных служб, площадь возгорания составила 50 квадратных метров, пожар локализован. На сайте МЧС уточняется, что в тушении принимают участие пять единиц техники и 19 человек.

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