Тщательная разведка: что умеет RQ-4 Global Hawk 1 18.03.2023, 22:42

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Фото military.com

И почему США направили этот дрон в Черное море.

После того, как США потеряли в Черном море дрон MQ-9 Reaper, американцы решили направить в эту же зону другой беспилотник – RQ-4 Global Hawk. Этот беспилотник является довольно частым гостем в воздушном пространстве Украины.

О характеристиках беспилотника RQ-4 Global Hawk, его дальности полета, а также задаче – читайте дальше в материале 24 Канала.

Для чего предназначен дрон RQ-4 Global Hawk

На военном портале Defence Express говорится, что беспилотник RQ-4A Global Hawk предназначен для ведения стратегической воздушной разведки.

Для этого дрон оборудован интегрированной системой наблюдения и разведки HISAR. Она включает в себя радар с синтезированной апертурой (SAR), а также электронно-оптический и инфракрасный сенсоры.

Радар с синтезированной апертурой обеспечивает получение радиолокационного изображения местности в любых погодных условиях (разрешение – до 1 м).

Кроме того, радар может обнаруживать движущиеся наземные объекты (режим MTI (moving target indicator), с определением их координат и скорости в радиусе 100 километров.

Комбинированный SAR/MTI режим дает возможность наблюдения с разрешением 6 метров в полосе шириной 37 километров и протяженностью от 20 до 110 километров.

Дневная электронно-оптическая цифровая камера обеспечивает получение изображений с высоким разрешением. Есть два режима работы: сканирование полосы шириной 10 км и получение подробных изображений на участке размером области 2х2 км.

Фото military.com

Все три подсистемы – SAR/MTI, ОЭ и ИК могут работать одновременно. Изображения обрабатываются на борту БПЛА и передаются на наземную станцию в виде отдельных кадров – в режиме реального времени в пределах прямой видимости или через спутниковый канал на наземную станцию со скоростью до 50 Мбит/с.

Характеристики и цена RQ-4 Global Hawk

Как писал «Милитарный», по американской классификации, RQ-4 относится к классу HALE – High Alnitude, Long Endurance – то есть высотный, с большой продолжительностью полета.

Размеры Global Hawk немаленькие, ведь это один из самых больших беспилотников в мире. Первые серии имели длину 13,53 метра, размах крыла 35,42 метра и высоту 4,45 метра.

Начиная с серии Block 20, эти параметры выросли, соответственно, до 14,51 метра, 39,90 метра и 4,69 метра. Также возросла и масса полезной нагрузки – с 907 до 1361 кг. Для сравнения: размах крыла пассажирского Боинга 737-800 составляет 34,30 метра.

Фото military.com

Global Hawk имеет взлетную массу в 15 тонн и размах крыла около 40 метров. Он может находиться в воздухе 30 часов на высоте до 18 тысяч метров.

Стоимость одного беспилотного самолета колеблется от 180 до 215 миллионов долларов. Один час полета стоит 31 тысячу долларов.

Тактико-технические характеристики дрона Global Hawk

• Длина – 13,53 м.

• Размах крыла – 35,42м

• Площадь крыла – 50,10 м²

• Удлинение крыла – 25,04

• Удельная нагрузка на крыло – 232 кг/м²

• Высота – 4,63 м

• Собственный вес – 5148 кг

• Взлетный вес – 12133 кг

• Объем топливного бака – 6985 л

• Максимальная скорость – 837 км/ч

• Потолок – 19811 м

• Радиус действия примерно 5500 км с 24-часовым пребыванием в зоне назначения

• Максимальная продолжительность полета – 36 часов

• Дальность – 2 5015 км

• Полезная нагрузка – 907 кг.

RQ-4 Global Hawk в Украине: что известно

В январе 2022 года дрон RQ-4 Global Hawk Воздушных сил США впервые мониторил для Украины границу с Беларусью и Россией. БПЛА с позывным UAVGH000 взлетел с авиабазы в ОАЭ и добрался до Украины через воздушное пространство Ирака, Иордании, Греции и Болгарии.

Сначала он совершил несколько кругов на севере Украины между Житомиром и Конотопом, после чего направился в направлении Изюма в Харьковской области. Там он продолжил полеты между четырьмя областями – Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областями.

В феврале 2022 года RQ-4 Global Hawk провел над Украиной мониторинг границы, Донбасса и Крыма. Также американский беспилотный разведчик провел мониторинг закрытых Россией районов учений в Черном море.

RQ-4 Global Hawk работал в районах, которые гражданские лайнеры обходят стороной во время учений Военно-морского флота России.

В октябре 2022 года беспилотник снова патрулировал воздушное пространство Украины. Он несколько часов кружил на высоте 17 километров над нейтральными водами Черного моря в 100 километрах от оккупированного Севастополя.

RQ-4 Global Hawk / Фото military.com

17 марта 2023 года США направили RQ-4 Global Hawk с позывным FORTE10 к акватории Черного моря после того, как 14 марта был сбит дрон MQ-9 Reaper. БПЛА взлетел с авиабазы Сигонелла у итальянского города Катания, после чего некоторое время находился в воздушном пространстве Румынии.

США спишут RQ-4 Global Hawk

Воздушные силы США планируют распрощаться со своими RQ-4 Global Hawk до конца 2027 года. Речь идет о выводе из эксплуатации 9 БПЛА в версии Block 40, которая является современными версиями Global Hawk в арсенале Воздушных сил США.

В августе 2022 года в ВС США окончательно подтвердили, что списанные беспилотники RQ-4 Global Hawk версии Block 20 и Block 30 будут переконфигурированы в RangeHawk для использования в рамках программы испытаний гиперзвукового оружия SkyRange.

Беспилотники RangeHawk смогут собирать данные качества гораздо выше, чем традиционные корабли поддержки испытаний. Кроме того, RangeHawk также должны существенно сократить время, необходимое для подготовки к испытаниям.

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