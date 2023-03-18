закрыть
18 марта 2023, суббота, 23:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Тщательная разведка: что умеет RQ-4 Global Hawk

1
  • 18.03.2023, 22:42
  • 3,610
Тщательная разведка: что умеет RQ-4 Global Hawk
Фото military.com

И почему США направили этот дрон в Черное море.

После того, как США потеряли в Черном море дрон MQ-9 Reaper, американцы решили направить в эту же зону другой беспилотник – RQ-4 Global Hawk. Этот беспилотник является довольно частым гостем в воздушном пространстве Украины.

О характеристиках беспилотника RQ-4 Global Hawk, его дальности полета, а также задаче – читайте дальше в материале 24 Канала.

Для чего предназначен дрон RQ-4 Global Hawk

На военном портале Defence Express говорится, что беспилотник RQ-4A Global Hawk предназначен для ведения стратегической воздушной разведки.

Для этого дрон оборудован интегрированной системой наблюдения и разведки HISAR. Она включает в себя радар с синтезированной апертурой (SAR), а также электронно-оптический и инфракрасный сенсоры.

Радар с синтезированной апертурой обеспечивает получение радиолокационного изображения местности в любых погодных условиях (разрешение – до 1 м).

Кроме того, радар может обнаруживать движущиеся наземные объекты (режим MTI (moving target indicator), с определением их координат и скорости в радиусе 100 километров.

Комбинированный SAR/MTI режим дает возможность наблюдения с разрешением 6 метров в полосе шириной 37 километров и протяженностью от 20 до 110 километров.

Дневная электронно-оптическая цифровая камера обеспечивает получение изображений с высоким разрешением. Есть два режима работы: сканирование полосы шириной 10 км и получение подробных изображений на участке размером области 2х2 км.

Фото military.com

Все три подсистемы – SAR/MTI, ОЭ и ИК могут работать одновременно. Изображения обрабатываются на борту БПЛА и передаются на наземную станцию в виде отдельных кадров – в режиме реального времени в пределах прямой видимости или через спутниковый канал на наземную станцию со скоростью до 50 Мбит/с.

Характеристики и цена RQ-4 Global Hawk

Как писал «Милитарный», по американской классификации, RQ-4 относится к классу HALE – High Alnitude, Long Endurance – то есть высотный, с большой продолжительностью полета.

Размеры Global Hawk немаленькие, ведь это один из самых больших беспилотников в мире. Первые серии имели длину 13,53 метра, размах крыла 35,42 метра и высоту 4,45 метра.

Начиная с серии Block 20, эти параметры выросли, соответственно, до 14,51 метра, 39,90 метра и 4,69 метра. Также возросла и масса полезной нагрузки – с 907 до 1361 кг. Для сравнения: размах крыла пассажирского Боинга 737-800 составляет 34,30 метра.

Фото military.com

Global Hawk имеет взлетную массу в 15 тонн и размах крыла около 40 метров. Он может находиться в воздухе 30 часов на высоте до 18 тысяч метров.

Стоимость одного беспилотного самолета колеблется от 180 до 215 миллионов долларов. Один час полета стоит 31 тысячу долларов.

Тактико-технические характеристики дрона Global Hawk

• Длина – 13,53 м.

• Размах крыла – 35,42м

• Площадь крыла – 50,10 м²

• Удлинение крыла – 25,04

• Удельная нагрузка на крыло – 232 кг/м²

• Высота – 4,63 м

• Собственный вес – 5148 кг

• Взлетный вес – 12133 кг

• Объем топливного бака – 6985 л

• Максимальная скорость – 837 км/ч

• Потолок – 19811 м

• Радиус действия примерно 5500 км с 24-часовым пребыванием в зоне назначения

• Максимальная продолжительность полета – 36 часов

• Дальность – 2 5015 км

• Полезная нагрузка – 907 кг.

RQ-4 Global Hawk в Украине: что известно

В январе 2022 года дрон RQ-4 Global Hawk Воздушных сил США впервые мониторил для Украины границу с Беларусью и Россией. БПЛА с позывным UAVGH000 взлетел с авиабазы в ОАЭ и добрался до Украины через воздушное пространство Ирака, Иордании, Греции и Болгарии.

Сначала он совершил несколько кругов на севере Украины между Житомиром и Конотопом, после чего направился в направлении Изюма в Харьковской области. Там он продолжил полеты между четырьмя областями – Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областями.

В феврале 2022 года RQ-4 Global Hawk провел над Украиной мониторинг границы, Донбасса и Крыма. Также американский беспилотный разведчик провел мониторинг закрытых Россией районов учений в Черном море.

RQ-4 Global Hawk работал в районах, которые гражданские лайнеры обходят стороной во время учений Военно-морского флота России.

В октябре 2022 года беспилотник снова патрулировал воздушное пространство Украины. Он несколько часов кружил на высоте 17 километров над нейтральными водами Черного моря в 100 километрах от оккупированного Севастополя.

RQ-4 Global Hawk / Фото military.com

17 марта 2023 года США направили RQ-4 Global Hawk с позывным FORTE10 к акватории Черного моря после того, как 14 марта был сбит дрон MQ-9 Reaper. БПЛА взлетел с авиабазы Сигонелла у итальянского города Катания, после чего некоторое время находился в воздушном пространстве Румынии.

США спишут RQ-4 Global Hawk

Воздушные силы США планируют распрощаться со своими RQ-4 Global Hawk до конца 2027 года. Речь идет о выводе из эксплуатации 9 БПЛА в версии Block 40, которая является современными версиями Global Hawk в арсенале Воздушных сил США.

В августе 2022 года в ВС США окончательно подтвердили, что списанные беспилотники RQ-4 Global Hawk версии Block 20 и Block 30 будут переконфигурированы в RangeHawk для использования в рамках программы испытаний гиперзвукового оружия SkyRange.

Беспилотники RangeHawk смогут собирать данные качества гораздо выше, чем традиционные корабли поддержки испытаний. Кроме того, RangeHawk также должны существенно сократить время, необходимое для подготовки к испытаниям.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Тот же Фридман, только в профиль
Тот же Фридман, только в профиль Ирина Халип
Нашу святую зямлю топчуць чобаты чужых салдат
Нашу святую зямлю топчуць чобаты чужых салдат Іосіф Сярэдзіч
Запад определился
Запад определился Андрей Пионтковский
Праздник лизоблюдства
Праздник лизоблюдства Леонид Невзлин