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The Guardian: США начали депортировать в Россию беглецов от мобилизации 

  • 18.03.2023, 22:59
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The Guardian: США начали депортировать в Россию беглецов от мобилизации 

Миграционная служба объяснила решение.

Власти США возобновили депортацию граждан России, приостановленную после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Об этом пишет The Guardian.

Журналистам стало известно, что несколько дней назад из США обратно на родину был выслан россиянин, который бежал от мобилизации и попросил убежище в Америке. В страну он попал через Мексику.

Как рассказала адвокат россиянина, миграционные органы пришли к выводу, что угроза отправки в армию не может считаться основанием для предоставления убежища. Адвокат утверждает, что такие же решения были приняты в отношении еще трех ее клиентов-россиян, которые уже подали протест и остаются в США, пока дело рассматривают апелляционные органы.

«Мигранты из России приехали в США, думая, что они могут получить убежище и быть защищены от депортации из-за заявленной позиции правительства. Теперь очевидное изменение политики вызвало замешательство у мигрантов и их сторонников, у которых осталось мало времени для планирования», – пишет издание.

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