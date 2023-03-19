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Украинский военный после ранения в окопном бою уничтожил россиянина

  • 19.03.2023, 3:50
Украинский военный после ранения в окопном бою уничтожил россиянина

Видео с передовой.

В Сети появилось видео, как украинский военный после ранения в окопном бою уничтожил россиянина в районе города Часов Яр в Бахмутском районе Донецкой области.

Соответствующие кадры опубликованы на YouTube-канале Ukraine Live.

Украинский боец с позывным «Харьков» рассказывает, что оккупанты воюют очень бестолково.

«Ну бестолковые вообще, просто бестолковые... штурмовики которые приходили к нам, они идут с четырьмя рожками, пятый в автомате и они дошли уже почти до нас, они полные были. То есть, я у них позабирал рожки - они полные», - рассказывает воин.

Он добавил, что мотивация российских мобилизованных - безнадежная жизнь, которая есть у них дома, в России. Они идут на войну, чтобы не спиться в своем селе.

«Тупиковая ветвь развития», - добавил защитник Украины.

«Харьков» ликвидировал оккупанта в окопном бою, все попало на видео.

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