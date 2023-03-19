Масштабный пожар на главном химзаводе под Москвой показали на видео

Масштабный пожар на главном химзаводе под Москвой показали на видео2
- 19.03.2023, 8:38
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Появились новые подробности ЧП.
Как сообщал сайт Charter97.org, в Долгопрудном Москвой области произошло возгорание на заводе «Тонкий Органический Синтез», являющемся одним из старейших и крупнейших предприятий химической промышленности в РФ.
Как сообщает «Интерфакс», эпицентром возгорания является емкость с реагентами. Огнем охвачена площадь в 50 квадратным метров.
В результате инцидента пострадал один человек, он получил ожоги. Пожару присвоен третий ранг.
Указанное предприятие производит антисептики, медрастворы для анализа крови, антиржавейные присадки, а также чистящие вещества.
В соцсетях публикуют кадры с места ЧП, на которых отчетливо видны огромные языки пламени, охватившие территорию завода.
«Под Москвой горел один из крупнейших российских химзаводов. Загорелись цистерны с химической жидкостью», - сказано в комментариях к ролику.
Позже в региональном управлении МЧС сообщили, что пожарным удалось ликвидировать открытое возгорание.