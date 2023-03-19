Украинские беспилотники поразили батарею российских ЗРК «Тор» 1 19.03.2023, 9:01

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Дроны-камикадзе RAM II мастерски уничтожили два комплекса врага.

Вооруженные силы Украины уничтожили два российских зенитных ракетных комплекса «Тор-М2». Военная техника противника была поражена украинскими дронами-камикадзе RAM II.

Как рассказал политик и волонтер Сергей Притула в своем Telegram-канале, украинские беспилотники поразили вражеские системы, которые как раз предназначены для борьбы с такими воздушными целями.

«Денежные средства, которые мы собирали «Для мести», работают. Это из тех видео, которые можно показывать. Потому что бывают еще «хлопки», но мы понятия не имеем, зачем россияне курят там, где не надо», - сообщил волонтер.

Поражение двух российских ЗРК «ТОР-М2» при помощи дронов-камикадзе RAM II pic.twitter.com/B9WV1YzEnF — Диалог.UA (@Dialog_UA) March 18, 2023

На опубликованных кадрах продемонстрированы момент обнаружения российских систем и непосредственно последствия атаки на эти комплексы.

Отметим, беспилотник RAM II предназначен для уничтожения танков, БТР, БМП, РСЗО и ракетных комплексов. Боевая часть дрона оснащена 3 кг взрывчатки.

При этом БПЛА позволяет использовать различные виды боеприпасов, в том числе кумулятивные (для пробития брони) и фугасные (для поражения живой силы противника).

Передовые разработки, которыми оснащен дрон, дают ему возможность успешно противостоять средствам радиоэлектронной борьбы и долетать до указанных целей.

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