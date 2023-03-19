Пригожин готовит россиян к поражению «Вагнера» под Бахмутом 19.03.2023, 9:36

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Главарь ЧВК заявил о масштабном наступлении ВСУ на пяти направлениях.

Главарь ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин готовится оправдывать перед российской аудиторией поражение его наемников в боях на Бахмутском направлении.

В сводке Институт изучения войны (ISW) отмечается, что в своем недавнем интервью Пригожин обмолвился о готовящимся украинском контрнаступлении сразу по пяти направлениям.

По его словам, эти операции начнутся с середины апреля, поэтому он призвал российские войска подготовиться к этим контрнаступлениям, имея при себе боеприпасы и технику.

Аналитики ISW полагают, что Пригожин описал украинские силы как обладающие достаточной боевой мощью, чтобы начать массированное контрнаступление на всем театре военных действий для того, чтобы оправдать неспособность ЧВК «Вагнер» завершить окружение Бахмута.

ISW писал, что способность «Вагнера» добиться тактических успехов в самом Бахмуте уменьшается, и Пригожин, вероятно, пытается представить эти действия как охрану флангов в рамках подготовки к украинскому контрнаступлению.

Кроме того, военные эксперты отмечают, что описанное Пригожиным украинское контрнаступление также подразумевает, что, по его мнению, российские войска скоро уступят инициативу Украине и будут вынуждены перейти к обороне, а не продолжать застопорившиеся или безуспешные наступления в районе Кременной, Бахмута, Авдеевки или Угледара.

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