У Зеленского сообщили о переломе под Бахмутом 1 19.03.2023, 12:01

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Планы РФ по оккупации города проваливаются.

Украинские военные продолжают успешно держать оборону Бахмута Донецкой области. Планы российской армии захватить город проваливаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Офиса президента Украины Андрея Ермака.

«Силы обороны продолжают сдерживать врага на Востоке, их планы по оккупации Бахмута сейчас проваливаются. Впереди Украина», - написал он.

Как сообщал Генштаб ВСУ, по данным на 18 марта российские оккупанты за сутки потеряли убитыми и ранеными в боях за Бахмут 392 солдата.

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