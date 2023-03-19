У Зеленского сообщили о переломе под Бахмутом

У Зеленского сообщили о переломе под Бахмутом1
- 19.03.2023, 12:01
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Планы РФ по оккупации города проваливаются.
Украинские военные продолжают успешно держать оборону Бахмута Донецкой области. Планы российской армии захватить город проваливаются.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Офиса президента Украины Андрея Ермака.
«Силы обороны продолжают сдерживать врага на Востоке, их планы по оккупации Бахмута сейчас проваливаются. Впереди Украина», - написал он.
Как сообщал Генштаб ВСУ, по данным на 18 марта российские оккупанты за сутки потеряли убитыми и ранеными в боях за Бахмут 392 солдата.