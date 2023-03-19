Партизаны атаковали железную дорогу в российском Саратове 19.03.2023, 13:28

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Подожжены релейные шкафы.

В российском Саратове подожгли релейные шкафы на железной дороге.

По данным источников ВЧК-ОГПУ, пожар произошел 16 марта на перегоне «Зоринский-Трофимовский-2». Сгорели два релейных шкафа для автоблокировки системы интервального регулирования светофоров.

По подозрению в поджоге задержаны жители Саратовской области — 42-летний Алексей К. и 55-летний Самвел П. (Ранее судим за убийство и Угон). Мужчины признались в поджоге, их мотивы неизвестны.

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