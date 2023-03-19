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В России курсанты военного института разгромили казармы

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  • 19.03.2023, 16:47
  • 10,590
В России курсанты военного института разгромили казармы

Курсанты старших курсов устроили погром в казарме младшекурсников.

В российском Вольске курсанты 5-го курса местного военного института устроили погром в казарме младшекурсников.

Об этом сообщают российские информационные ресурсы, публикуя видео очевидцев с результатами программа.

Выяснилось, что «старшаки» решили отметить 100 дней до окончания учебного заведения, закатив побоище. Фрагмент видео публикует Телеграм-канал «Украина 365».

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