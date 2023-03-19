В России курсанты военного института разгромили казармы

В России курсанты военного института разгромили казармы8
- 19.03.2023, 16:47
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Курсанты старших курсов устроили погром в казарме младшекурсников.
В российском Вольске курсанты 5-го курса местного военного института устроили погром в казарме младшекурсников.
Об этом сообщают российские информационные ресурсы, публикуя видео очевидцев с результатами программа.
Выяснилось, что «старшаки» решили отметить 100 дней до окончания учебного заведения, закатив побоище. Фрагмент видео публикует Телеграм-канал «Украина 365».