ЮАР заявила, что арестует Путина, если он приедет на саммит БРИКС 3 19.03.2023, 17:01

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Страна готова выполнять свои международные обязательства.

ЮАР юридически обязана выполнить ордер на арест российского диктатора Владимира Путина во время его возможного визита на саммит БРИКС в августе

Об этом сообщило издание Reuters.

Южная Африка осознает свои юридические обязательства, заявил в воскресенье представитель президента Сирила Рамафоса, говоря о визите Владимира Путина, который планируется после того, как Международный суд выдал ордер на арест российского лидера.

«Мы, как правительство, осознаем наши юридические обязательства. Однако до саммита мы будем продолжать взаимодействовать с разными заинтересованными сторонами», — заявил пресс-секретарь Винсент Магвенья.

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