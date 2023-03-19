ЮАР заявила, что арестует Путина, если он приедет на саммит БРИКС

ЮАР заявила, что арестует Путина, если он приедет на саммит БРИКС3
- 19.03.2023, 17:01
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Страна готова выполнять свои международные обязательства.
ЮАР юридически обязана выполнить ордер на арест российского диктатора Владимира Путина во время его возможного визита на саммит БРИКС в августе
Об этом сообщило издание Reuters.
Южная Африка осознает свои юридические обязательства, заявил в воскресенье представитель президента Сирила Рамафоса, говоря о визите Владимира Путина, который планируется после того, как Международный суд выдал ордер на арест российского лидера.
«Мы, как правительство, осознаем наши юридические обязательства. Однако до саммита мы будем продолжать взаимодействовать с разными заинтересованными сторонами», — заявил пресс-секретарь Винсент Магвенья.