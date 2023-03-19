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ЮАР заявила, что арестует Путина, если он приедет на саммит БРИКС

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  • 19.03.2023, 17:01
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ЮАР заявила, что арестует Путина, если он приедет на саммит БРИКС

Страна готова выполнять свои международные обязательства.

ЮАР юридически обязана выполнить ордер на арест российского диктатора Владимира Путина во время его возможного визита на саммит БРИКС в августе

Об этом сообщило издание Reuters.

Южная Африка осознает свои юридические обязательства, заявил в воскресенье представитель президента Сирила Рамафоса, говоря о визите Владимира Путина, который планируется после того, как Международный суд выдал ордер на арест российского лидера.

«Мы, как правительство, осознаем наши юридические обязательства. Однако до саммита мы будем продолжать взаимодействовать с разными заинтересованными сторонами», — заявил пресс-секретарь Винсент Магвенья.

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