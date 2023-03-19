Российские оккупанты тактически провалили операцию по захвату Бахмута 19.03.2023, 17:14

1,390

Об этом заявили в ВСУ.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что российские оккупанты тактически не могут завершить операцию по захвату Бахмута.

По его словам, оккупанты продолжают совершать атаки "по инерции", а сегодняшние действия россиян в районе Бахмута сложно назвать большой стратегической наступательной операцией.

«Сейчас они, по сути, тактически не могут завершить операцию по захвату украинского районного центра Бахмут. Да, там очень активные бои, они еще продолжают на инерции совершать по несколько десятков атак, но они несут огромные потери», - сказал спикер в эфире телемарафона.

Ранее в интервью сайту Charter97.org полковник ВСУ Петр Черник рассказал, почему оборона Бахмута так важна для украинских войск.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».