В Тульской области РФ упал беспилотник 19.03.2023, 17:40

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Иллюстративное фото

БПЛА был без опознавательных знаков и ведомственной принадлежности.

Российские власти сообщили, что в Тульской области между населенными пунктами Петровское и Маловель в воскресенье 19 марта упал беспилотник без опознавательных знаков.

О падении беспилотника сообщили в комитете по региональной безопасности Тульской области.

Как заявляют власти области, БПЛА без опознавательных знаков и ведомственной принадлежности якобы нашли в поле, вдали от жилых домов.

В комитете утверждают, что на месте работают оперативные службы, угроз безопасности населения и инфраструктуры нет.

Ранее сайт Charter97.org писал об атаке дронов на РФ.

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