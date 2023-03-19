В Тульской области РФ упал беспилотник
- 19.03.2023, 17:40
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БПЛА был без опознавательных знаков и ведомственной принадлежности.
Российские власти сообщили, что в Тульской области между населенными пунктами Петровское и Маловель в воскресенье 19 марта упал беспилотник без опознавательных знаков.
О падении беспилотника сообщили в комитете по региональной безопасности Тульской области.
Как заявляют власти области, БПЛА без опознавательных знаков и ведомственной принадлежности якобы нашли в поле, вдали от жилых домов.
В комитете утверждают, что на месте работают оперативные службы, угроз безопасности населения и инфраструктуры нет.
Ранее сайт Charter97.org писал об атаке дронов на РФ.