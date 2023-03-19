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В Тульской области РФ упал беспилотник

  • 19.03.2023, 17:40
  • 1,726
В Тульской области РФ упал беспилотник
Иллюстративное фото

БПЛА был без опознавательных знаков и ведомственной принадлежности.

Российские власти сообщили, что в Тульской области между населенными пунктами Петровское и Маловель в воскресенье 19 марта упал беспилотник без опознавательных знаков.

О падении беспилотника сообщили в комитете по региональной безопасности Тульской области.

Как заявляют власти области, БПЛА без опознавательных знаков и ведомственной принадлежности якобы нашли в поле, вдали от жилых домов.

В комитете утверждают, что на месте работают оперативные службы, угроз безопасности населения и инфраструктуры нет.

Ранее сайт Charter97.org писал об атаке дронов на РФ.

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