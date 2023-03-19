ВСУ показали поле под Бахмутом, усеянное телами оккупантов

ВСУ показали поле под Бахмутом, усеянное телами оккупантов1
- 19.03.2023, 18:41
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Доказательства колоссальных потерь россиян.
Российские оккупанты несут тяжелые потери под Бахмутом. Доказательства опубликовала 19 марта пресс-служба Сухопутных войск ВСУ. Военные показали видео одного относительно небольшого участка фронта на этом направлении, усеянного телами врагов.
На видео попал результат работы 1-го механизированного батальной 3-й ОШБр ВСУ. Военные из АГС ликвидировали несколько десятков штурмовиков РФ. Дрон после боя зафиксировал на поле тела 23 российских солдат, которых россияне, по всей видимости, не собираются эвакуировать.